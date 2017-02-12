Опубликованы территориальные списки правящей партии

Отставной генерал Манвел Григорян, бывший губернатор Сюникской области Сурик Хачатрян, бывший префект ереванского района Эребуни Мгер Седракян и ряд других ярких представителей правящей Республиканской партии Армении (РПА), связанных с криминальными историями, не будут выдвинуты по территориальным спискам партии, известным как «рейтинговые» списки. Об этом после заседания исполнительного органа РПА журналистам заявил пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Между тем, по спискам РПА будут выдвинуты бывший начальник Службы принудительного исполнения судебный актов Мигран Погосян, который оказался замешенным в оффшорном скандале после публикации «панамских документов», сын нынешнего председателя НС Галуста Саакяна, брат бывшего министра транспорта Гагика Бегларяна и бывший начальник полиции Алик Саргсян.

«Мы обсудили территориальные списки Республиканской партии. Должен сказать, что в них есть члены парламента, представители национальных меньшинств, преподаватели, врачи, учителя», - заявил Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА также отметил, что общегосударственный список партии и предвыборная программа будут представлены в среду.