Демпартия покидает возглавляемый Сейраном Оганяном блок

Всего за пять дней до начала процесса подачи заявок на участие в парламентских выборах Демократическая партия Армении покидает избирательный блок, возглавляемый бывшим министром обороны Сейраном Оганяном.

Председатель Демпартии Арам Саргсян сообщил об этом лично бывшему министру обороны, заявив о принципиальных разногласиях.

«Те, кто пытались сформировать этот блок, нарушили все блоковые принципы. То есть, в первую очередь, должен был быть сформирован совет из представителей тех партий, которые должны были принимать согласованные решения, консенсусные решения. Этого не произошло», - сказал Арам Саргсян.

По его словам, сформированный блок так и не разработал единую предвыборную программу, до последнего момента они не знали, какие силы включены в блок.

Напомним, Демократическая партия Армении подписала меморандум с партией «Единение» во главе с бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном и партией «Третья Республика» во главе с бывшим замглавы аппарата президента страны Виктором Даллакяном. Было заявлено, что блок возглавит бывший министр обороны Сейран Оганян.

Арам Саргсян выразил недовольство тем, что блок полностью сосредоточен на составлении списка кандидатов. «Исходя из всего этого, мы сейчас заявляем, что выходим из несостоявшегося блока, так получается. То есть, мы отменяем наше участие в связи с тем заявлением, которое мы сделали в формате трех партий», - сказал глава Демпартии.

От Сейрана Оганяна Арам Саргсян объяснений не получил. Он сказал, что в этом нет нужды. «Остальное - уже их дело. Я всем им желаю успеха, если, конечно, этот блок будет существовать, не знаю что будет с этим блоком», - сказал он.

Арам Саргсян, видимо, намекает на циркулирующую в прессе информацию о том, что в понедельник блок покинет и Виктор Даллакян. Бывший заместитель руководителя аппарата президента Сержа Сарсгяна пока не комментирует эту информацию.

Третья подписавшая меморандум партия - «Единение», между тем, уже не исключает того, что, в конце концов, примет участие в выборах в одиночку.

В этом случае, однако, увеличится неопределенность вокруг фигуры Сейрана Оганяна. Он не является членом какой-либо партии, и если не удастся сформировать блок, то возникает вопрос: согласится ли он быть включенным в список партии Осканяна?

По поводу ухода Арама Саргсяна пресс-секретарь «Единения» Арегназ Манукян сообщила, что они принимают это к сведению.

«Принципы, которые стали основой для формирования блока, не изменились. Сведений о разногласиях у меня нет, но если даже проблема связана со списками, то я считаю это весьма второстепенным и неважным вопросом, потому что гораздо важнее объединиться, сформировать оппозиционный полюс, альтернативный власти», - сказала она.

Манукян не согласилась с замечанием о том, что выход из блока одной их подписавших меморандум партий всего за несколько дней до начала процесса подачи заявок на участие в выборах – это удар по блоку.

Арам Саргсян также считает, что их решение не было ударом, нанесенным блоку в последний момент, поскольку последний момент, по его мнению, еще не настал. «Мы не хотели, чтобы блок не состоялся», - добавил.

Глава Демпартии заверил, что его близкий друг, председатель Союза армян России Арам Абрамян не оказал никакого влияния на это его решение.

Он сообщил, что будет вести переговоры с другими силами, пытаясь, тем не менее, принять участие в предстоящих выборах.