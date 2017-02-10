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Политика

Руководящий член РПА: Возвращение Царукяна не согласовано с Сержем Саргсяном

Серж Саргсян (слева) и Гагик Царукян (архив)

Серж Саргсян (слева) и Гагик Царукян (архив)

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Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян утверждает, что решение Гагика Царукяна о возвращении в политику является личным решением последнего и не согласовано с президентом страны и лидером РПА Сержем Саргсяном.

«Серж Саргсян и Республиканская партия никого не удаляют из политики, а просто дают оценки явлению. А то, что произошло сейчас, и активность [Царукяна] в политическом поле – это было его [Царукяна] решением», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Багдасарян.

В то же время, он отметил, что в случае изменения ситуации РПА даст свою оценку.

«После выборов, если события будут развиваться в другом направлении, мы вновь дадим наши оценки. Если вы сделаете небольшой исторический экскурс: каким образом в то время выступал на политическом поле данный политический деятель и каким образом он выступает сейчас, это существенно различающиеся явления. Сейчас гражданин реализует свое конституционное право конституционным путем, идет участвовать в выборах. Путем выборов хочет найти свое место на политическом поле. Прежде вопрос был совершенно иной: революционные призывы, революция на улицах, смена власти, внеочередные выборы, что, естественно, было нацелено на нарушение внутриполитической ситуации и спокойствия. Эти явления существенно различаются, были даны оценки явлениям», - сказал глава фракции правящей партии.

«Армянский национальный конгресс» (АНК), который два года назад в вопросе смены власти сотрудничал с возглавляемой Гагиком Царукяном партией «Процветающая Армения» (ППА), сегодня предпочитает не делать предположений о том, с согласия ли Сержа Саргсяна Царукян вернулся в политику.

«Я не хочу спекулировать, не хочу делать предположения. Наш народ обладает очень хорошим чутьем, и ответ на этот вопрос может дать только он», - в беседе с Радио Азатутюн сказал глава парламентской фракции АНК Левон Зурабян.

Отметим, что сегодня состоялся очередной съезд ППА, на котором Гагик Царукян вновь был избран председателем партии.

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