Волынкин: Мы не видим альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта

Посол России в Армении Иван Волынкин в интервью ТАСС выразил сожаление в связи с тем, что достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности по вопросу Нагорного Карабаха, в том числе о создании механизма расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, так до сих пор и не реализованы.

«Более того, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана. Тогда погибли армянские военнослужащие, один из нападавших азербайджанских солдат был убит на территории Армении», - подчеркнул посол.

Он отметил, что встречи в Вене и Санкт-Петербурге были проведены «после четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года которую, обращаю ваше внимание, удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России», и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ «был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации».

Россия, по словам Волынкина, выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье. «Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по Минской группе будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон», - заявил российский посол.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве между Арменией и Россией, он отметил, что оно «носит комплексный характер и развивается в русле союзнических отношений между нашими странами».

В ответ на вопрос о том, может ли развитие отношений входящей в ЕАЭС Армении с Евросоюзом «нанести урон российским интересам», как это было в случае других постсоветских стран, и «удовлетворена ли Россия координацией с Ереваном по вопросам сотрудничества с ЕС», Иван Волынкин сказал: «Россию и Армению связывают отношения союзнического характера, российский и армянский народы – братские народы. Оба наших государства входят в интеграционные объединения – ЕАЭС и ОДКБ, перед которыми соответственно имеются экономические и политические обязательства их участников. Исходя из приоритетности этих обязательств, естественно, отношения с ЕС строятся не в ущерб им, и все это прекрасно понимают».