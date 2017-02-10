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Политика

Арам Г. Саргсян выходит из формирующегося блока Осканян-Оганян

Арам Г. Саргсян

Арам Г. Саргсян

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Председатель Демократической партии Армении Арам Г. Саргсян сегодня заявил, что выходит из формирующегося блока бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.

«Если мы представителями партий собрались и обсуждали, то это должен быть совет, а если это совет, то это должен быть принимающий решения совет. Если это совет, то он должен обсудить основные программы, представленные всеми партиями», - заявил Саргсян.

Он выразил недовольство тем, что возможный блок в основном сосредоточен на составлении списка кандидатов. «Это не подобает с учетом текущей ситуации», - заявил Арам Саргсян.

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