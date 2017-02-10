Постанджян: «Раффи Ованнисян должен найти в себе силы и проявить мудрость»

Если партия «Наследие» решит принять участие в парламентских выборах в блоке, то имени члена партии Заруи Постанджян не будет в списке кандидатов. Об этом заявила сама Постанджян в беседе с Радио Азатутюн.

Оппозиционный депутат заявила, что «Наследие» должно участвовать в выборах под собственным названием.

По ее словам, на данный момент уже можно сказать, что ее мнения придерживается меньшинство в партии. «Но пока руководящий орган еще не принял решение, я думаю, что я должна бороться до конца, чтобы мое мнение стало преобладающим», - добавила Постанджян.

«А если не станет?» На этот вопрос Постанджян ответила так: «Надо будет ждать провала. В конце концов, за провал тоже нужно будет отвечать».

По словам Постанджян, она обсуждала свои подходы также с лидером партии «Наследие» Раффи Ованнисяном. «Думаю, г-н Ованнисян также должен найти в себе силы, продемонстрироватьмудрость и найти решения всем этим вопросам. На данный момент я могу сказать, что, в первую очередь, это зависит от него, потому что многие в партии во время заседания Совета обуславливают свое мнение именно его мнением», - отметила член партии «Наследие».