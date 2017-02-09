К инициированному фракцией АНК сбору подписей за перенос дня выборов присоединились 19 депутатов

Инициатива фракции «Армянский национальный конгресс» (АНК) по обращению в Конституционный суд с требованием перенести дату парламентских выборов успеха не имела.

«С правовой точки зрения закон позволяет продолжать сбор подписей, но я думаю, что на данном этапе можно подвести черту и сказать, что собрать 27 подписей не удалось. Честно говоря, у нас не было больших надежд на то, что мы соберем их, потому что были произведены расчеты – приблизительно кто, какие силы присоединятся», - в беседе с Радио Азатутюн сказал секретарь фракции АНК Арам Манукян.

Для обращения в Конституционный суд по вопросу переноса даты выборов оппозиционному АНК необходимо было собрать подписи 27 депутатов. Несмотря на разногласия, под обращением подписались все 7 членов фракции АНК, депутаты-члены партии «Единение» Вардан Осканян, Элинар Варданян, Ваге Ованнисян, Степан Маркарян. К сбору подписей присоединились также Заруи Постанджян, Эдмон Марукян, Теван Погосян, Хачатур Кокобелян и Айк Хачатрян. От фракции «Процветающая Армения» подписались трое депутатов - Наира Зограбян, Ваге Энфиаджян, Микаел Мелкумян. От фракций «Оринац еркир», «Дашнакцутюн» и Республиканской партии – ни одного.

«Это был тест, обычный тест – как представитель законодательного органа отнесется к нарушению закона. Для нас стало четко видно, кто есть кто, кто как думает, кто какими принципами руководствуется. Не присоединились те, кто явно знают, что есть нарушение закона, но боятся в этом признаться», - отметил Манукян.

«Это можно охарактеризовать как нежелательный и бессмысленный популизм», - выразил мнение секретарь парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Гагик Меликян

Он также считает, что 2 апреля в качестве дня выборов останется в силе.

Напомним, президент страны Серж Саргсян заявил, что не против переноса даты выборов на 4-5 дней, если все участники выборов придут к согласию по этому вопросу. Саргсян, однако, обусловил свою точку зрения не правовыми проблемами, а годовщиной апрельской четырехдневной войны в Карабахе, начавшейся 2 апреля прошлого года.

Оппозиционеры являются сторонниками переноса дня выборов на конец месяца, и если бы им удалось собрать необходимое число подписей, то в Конституционном суде они потребовали бы признать указ Сержа Саргсяна о назначении выборов на 2 апреля противоречащим Основному закону.

«В данном случае это уже можно считать даже немного запоздавшим. Было бы очень желательно, если бы согласие было дано раньше. Потому что процессы идут полным ходом, и останавливать их уже не столь целесообразно, поскольку остались считанные дни. Думаю, что дата выборов уже не будет изменена. Во-первых, потому, что она соответствует закону, не противоречит Конституции, и потому, что на заявление, сделанное президентом республики, не поступило отклика от всех политических сил», - сказал Гагик Меликян.