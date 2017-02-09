Мамедъяров: «Мы обсуждали с Лавровым этот план, все прекрасно знают, какой план»

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о судьбе блогера Александра Лапшина, сказал, что последнему предъявлены обвинения по ряду статьей уголовного кодекса страны, а окончательное решение примет суд. Мамедъяров также отметил, что экстрадиция Лапшина была совершена в рамках закона.

В том же интервью, касаясь карабахского конфликта, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана сказал, что участниками переговоров являются только Армения и Азербайджан, «а армянские и азербайджанские общины Карабаха являются заинтересованными сторонами на переговорах».

Вкратце представив историю создания и деятельности Минской группы ОБСЕ, Мамедъяров резюмировал: испустя 20 лет конфликт остается неурегулированным. «Все понимают, что существующий сегодня статус-кво никого не удовлетворяет, кроме, может быть, армянской стороны. Мы, конечно, не довольны тем, что в течение 20 лет оккупированные территории освобождаются только, к сожалению, военной силой», - сказал глава МИД Азербайджана, добавив, что уже освобождено село Джоджуг Мярджанлы Джабраильского района, туда уже возвращаются люди (речь идет о селе, расположенном под одной из позиций, потерянных армянской стороной во время апрельской войны, Леле Тепе).

Говоря о возможности прогресса в переговорном процессе, Мамедъяров отметил: «Мы неоднократно говорили, необходимо постепенно «чистить стол» от проблем. А проблемы какие? Самая главная - это наличие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана. И в первую очередь хочется сказать, что солдаты просто должны вернуться в казармы, и тогда это откроет колоссальные возможности, и это часть плана».

Азербайджанский министр иностранных дел также заявил, что они готовы принять участие во встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. «В прошлом месяце я был в Москве и мы обсуждали с Сергеем Викторовичем Лавровым этот план. До этого, как вы знаете, президенты встречались в Санкт-Петербурге. Все прекрасно знают, какой план и как мы должны по нему двигаться, все прописано, но нужна политическая воля. В данном случае политическая воля не наша, а политическая воля армянской стороны», - сказал Мамедъяров.