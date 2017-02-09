Официальный Минск отвечает на критику в связи с экстрадицией Лапшина

Беларусь не собирается выходить из ОДКБ. В ответ на призывы исключить эту страну из военного блока, прозвучавшие накануне в парламенте Армении, сегодня с таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

В своем заявлении Мирончик также отметил, что участие или неучастие в ОДКБ носит добровольный характер и является суверенным выбором и Беларусь свой выбор сделала.

В связи с экстрадицией блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан пресс-секретарь МИД Беларуси, в частности, отметил, что, выдав Лапшина Азербайджану, Беларусь тем самым выполнила свои международные обязательства. «Вопрос находился в исключительно правовой плоскости», - добавил он.

По сообщению израильских СМИ, мать Александра Лапшина собирается в ближайшее время из Израиля отправиться в Баку с целью участия в судебных слушаниях по делу сына.

Вчера вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поблагодарил белорусскую сторону и лично белорусского президента, как отмечается в сообщении пресс-службы Алиева, «за демонстрацию справедливой позиции» и «решительные шаги». Шаг Лукашенко Алиев расценил как «проявление уважения к верховенству закона и международным конвенциям», а также как «свидетельство дружественного и стратегического характера отношений между Баку и Минском».

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку.

Александр Лапшин несколько лет назад дважды посетил Нагорный Карабах. А несколько месяцев назад подверг критике Ильхама Алиева, после чего официальный Баку по данным фактам возбудил против блогера несколько уголовных дел и объявил его в международный розыск. В Азербайджане ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура Беларуси заявила, что ни Россия, ни Израиль не обращались к Беларуси с вопросом возвращения Лапшина.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров вчера по вопросу Александра Лапшина встретился с послом России в Азербайджане Владимиром Дорохиным. На встрече с российским послом Мамедъяров сказал, что возглавляемое им ведомство получило из посольств России и Израиля ноту по этому вопросу.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что в соответствии с Венской конвенцией сегодня или завтра консул России в Азербайджане встретится с Лапшиным. Мамедъяров заверил, что посольство России будет иметь возможность общаться с Лапшиным. Что касается дальнейшей судьбы блогера, то, по утверждению главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, это будет зависеть от хода расследования.