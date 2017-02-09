Ишхан Закарян подал в отставку с поста председателя Контрольной палаты

Ишхан Закарян подал в отставку с должности председателя Контрольной палаты. Об этом сегодня в начале заседания Национального собрания объявила заместитель председателя НС Эрмине Нагдалян.

«Председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян представил председателю Национального собрания Галусту Саакяну заявление об отставке», - сказала Нагдалян.

Ранее было объявлено, что Ишхан Закарян ушел отпуск и взял на себя обязанности начальника избирательного штаба блока «Царукян».

Глава фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян сегодня выразила благодарность Ишхану Закаряну. «Уважаемый парламент, только что г-жа Нагдалян зачитала сообщение об отставке Ишхана Закаряна, в течение десяти лет занимавшего должность председателя Контрольной палаты. Я считаю, что мы должны выработать политическую культуру – выражать благодарность тем людям, тем должностным лицам, которых избирает Национальное собрание, за многолетнее сотрудничество и совместную работу. Спасибо», - заявила Зограбян.

Нагдалян, однако, посоветовала руководителю фракции ППА не спешить. «Спасибо за Ваше предложение, но я считаю, что мы, прежде всего, должны иметь культуру – уважать наши же законы, а всем вам известно, что, согласно закону о регламенте НС, каждое должностное лицо, назначенное Национальным собранием, подает свое заявление об отставке председателю НС, но заявление считается принятым не в этот момент, а по истечении определенного времени. Вполне возможно, что в течение трех дней должностное лицо отзовет свое заявление, и это заявление уже не будет считаться принятым», - сказала Нагдалян.

Она отметила, что по закону о Контрольной палате, этот срок составляет 15 дней.

«Давайте не будем спешить и дадим нашим должностным лицам ту возможность, которая установлена по закону, и дождемся, когда все правовые механизмы будут действовать, после чего только объявим о том, что заявление считается принятым, это требование закона», - добавила вице-спикер парламента.