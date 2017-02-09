Обзор прессы за 9 февраля

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Несколько недель назад, говоря о блогере Александре Лапшине, президент Беларуси даже не вспомнил о существовании Армении. Между тем, если бы у Армении было что предложить за то, чтобы блогера не выдавали Азербайджану, то Лукашенко не сделал бы подобного упущения. А сейчас, даже если выслать посла Беларуси и заморозить армяно-белорусские отношения, вряд ли президент Беларуси заметит это».

В газете «Жоговурд» читаем: «Если бы кто-то, кто не в курсе истории с Лапшиным, послушал бы гневные заявления наших депутатов, то можно было бы предположить, что новость об экстрадиции блогера они узнали за полчаса до того, как прийти в парламент. Между тем, об опасности, которая угрожает Лапшину, было известно еще с декабря прошлого года. На самом деле, это – довольно важный тест для сил, которые заявили о своем намерении участвовать в выборах. У общества, думаем, появился повод убедиться в том, что политические силы вне властного поля такие же недееспособные и безынициативные».

Газета «Жаманак» пишет: «Эдвард Налбандян и руководимое им Министерство иностранных дел для таких случаев имеет поистине мудрый ответ – предпринимаются шаги, о которых не говорится публично, поскольку дипломатическая работа не подразумевает видимые, публичные действия. Может быть это и так. Но когда друг за другом видимыми становятся примеры того, как попираются интересы Армении, а в обратном направлении ничего не видно, то эффективность деятельности министра иностранных дел и руководимой им структуры, мягко говоря, ставится под сомнение».