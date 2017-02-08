Демирчян не исключает сотрудничества с Царукяном

Член блока «АНК-НПА», руководитель Народной патии Армении (НПА) Степан Демирчян не исключает сотрудничества с блоком «Царукян», в том числе в вопросе достижения смены власти.

В ответ на вопрос, считает ли он возможным в будущем сотрудничество с блоком «Царукян», Демирчян не исключил такой возможности. «Конечно, сотрудничества в будущем нельзя исключать. Время покажет, развитие событий», - сказал он.

В беседе с Радио Азатутюн Демирчян не стал скрывать, что встречался с Гагиком Царукяном, но с его стороны инициативы по вступлению в блок «Царукян» не было.

Отметим, что после длительных переговоров возглавляемая Степаном Демирчяном НПА приняла решение участвовать в парламентских выборах в блоке с партией «Армянский национальный конгресс» (АНК).

На вопрос, почему его партия решила не присоединяться к блоку «Царукян», Демирчян ответил, что НПА всегда сотрудничала с АНК и тогда, когда они проводили обсуждения с блоком «Царукян», их сотрудничество с АНК не прекращалось.

На вопрос о том, какова в таком случае была цель встречи и обсуждений с блоком «Царукян», он ответил, что не считает встречи предосудительными.

Глава НПА опроверг появившиеся в СМИ публикации о том, что на самом деле он отказался войти в блок «Царукян» потому, что ему не предложили первые места в избирательном списке. «Это абсолютно не соответствует действительности», - заявил Демирчян.