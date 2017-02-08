Представители оппозиционного блока требуют от посла Беларуси покинуть территорию Армении

Сегодня в Ереване прошла акция протеста перед зданием посольства Беларуси в Армении в связи с экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Акцию протеста организовал оппозиционный предвыборный блок «Елк» («Выход»).

Лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян назвал произошедшее «публичным результатом непубличных шагов».

«Из самолета с надписью «Азербайджан» Лапшина ведут вооруженные спецназовцы в масках. Даже убийц так не перевозят. И это послание, это пощечина лично министру иностранных дел Республики Армения Эдварду Налбандяну. Это пощечина лично [президенту] Сержу Саргсяну, и эти пощечины нанесены: одна – Алиевым, а другая – Лукашенко. Мы не хотим, чтобы это также стало пощечиной армянскому народу. Мы говорим: посол Республики Беларусь должен покинуть территорию Республики Армения. А посол Республики Армении [в Минске] должен вернуться в Ереван», - заявил оппозиционер.

Пашинян связался с представителями посольства, откуда ему сообщили, что посла нет на месте.

В своем выступлении лидер партии «Гражданский договор» отметил, что все граждане Армении, в том числе депутаты и официальные лица, должны всячески бойкотировать деятельность посла, например, демонстративно не здороваться с ним на приемах или же открыто требовать от него покинуть страну. Он подчеркнул, что бойкот в любом случае должен быть «цивилизованным».

Лидер партии «Республика» Арам Саргсян, который также присутствовал на акции протеста, отметил, что из всего процесса он сделал для себя два вывода.

«Первый вывод касается Беларуси. Только тот факт, что Беларусь построила свое посольство здесь в конце «огорода» Гагика Царукяна, уже является отношением к Армении, отношением Беларуси к нашей стране. И второй вывод, который я сделал, относится к России. В конце концов, Лапшин является гражданином России. И если Россия не может защитить права своего гражданина, как же она сможет защитить границы… Армении или наши интересы? Это серьезные выводы, которые нынешние власти, наш МИД должны сделать и, в соответствии с этим, принимать решения», - заявил оппозиционер.