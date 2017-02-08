Российская сторона выразила глубокое разочарование в связи с выдачей Лапшина Азербайджану

Российская сторона выразила глубокое разочарование в связи с вчерашним решением Беларуси о выдаче гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина Азербайджану.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства РФ, это решение противоречит духу российско-белорусских союзнических отношений.

«Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье», - подчеркивает МИД России.

В свою очередь МИД Израиля заявил, что внимательно следит за развитием событий по делу Лапшина и по дипломатическим и консульским каналам находится на связи со всеми вовлеченными сторонами.

Депутат Кнессета Израиля Ксения Светлова сказала РИА Новости, что израильские и российские дипломаты работают в направлении установления связи с Лапшиным.

К теме экстрадиции Лапшина обратились практически все российские СМИ, а также британская BBC и немецкая Deutsche Welle. Статья ВВС, в частности, была озаглавлена так: «Блогера задержали за посещение несуществующей страны».

Иностранная пресса отмечает, что экстрадиция была организована очень быстро. Напомним, вчера Верховный суд Беларуси отклонил жалобу блогера Лапшина, тем самым оставив в силе ранее вынесенные решения о его выдаче Азербайджану, а вечером блогер уже оказался в Баку. Причем, в то время как азербайджанские СМИ распространяли фотографии Лапшина, сходящего с самолета в бакинском аэропорту в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, российская сторона утверждала, что он все еще находится в Минске.

Российский политолог Денис Дворников не думает, что случай с экстрадицией Лапшина может стать прецедентом. Более того, в беседе с Радио Азатутюн он сообщил, что 20 февраля, в день проведения в Карабахе конституционного референдума, будет находиться в Карабахе в качестве наблюдателя и предложит другим наблюдателям сразу после Степанакерта поехать в Минск и на главной площади белорусской столицы перед президентским дворцом станцевать карабахский танец.

По словам Дворникова, это не первый случай, когда из-за Азербайджана Россия теряет лицо. «С 9 июня в азербайджанской тюрьме находится гражданин России Марат Уеланов-Галустян. Как утверждают родные родившегося в Баку гражданина России, его задержали и уже долгое время держат за решеткой лишь по причине его армянского происхождения, и власти России не обеспечивают должной защиты интересов гражданина РФ», - сказал Дворников.

Кроме того, Дворников считает, что у Азербайджана есть определенная договоренность с Израилем. «Понятно, что это некое политическое шоу и Лапшина в конце концов освободят», - отметил он.

Что касается позиции официального Еревана, то, по мнению российского политолога, Ереван свои вопросы должен адресовать, прежде всего, Москве, ведь это Россия хотела, чтобы Армения стала членом Евразийского экономического союза. Проще говоря, Ереван должен сказать Москве: друзья, вы нас посадили за один стол с вашими друзьями, может быть, нужно было сначала с ними прояснить вопросы, а уже потом нас сюда приводить?