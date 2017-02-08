Посол Армении в Беларуси: «Я ничего не мог сделать»

Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян не видит промаха посольства и своего личного промаха в том, что не удалось предотвратить выдачу блогера Александра Лапшина Азербайджану.

В телефонной беседе с Радио Азатутюн Хачатрян, отвечая на «обвинения некомпетентных в подобных вопросах людей», в частности, сказал: «Посольство в данном случае ничего не могло сделать, кроме поднятия этого вопроса в МИД [Беларуси] и передачи официальной реакции Еревана».

В этом контексте посол Армении в Беларуси обращает внимание на следующее обстоятельство: даже премьер-министр Израиля и министр иностранных дел России, несмотря на приложенные усилия, не смогли предотвратить выдачу Азербайджану журналиста, являющегося гражданином их стран. «А что могло сделать наше посольство?» - задался вопросом посол.

«Не хочу сейчас многого говорить по телефону, но эту страну [Беларусь] вы хорошо знаете», - добавил он.

Армен Хачатрян также сказал, что хотя он представил в соответствующие органы Беларуси возможные последствия передачи Лапшина Азербайджану, приведя в пример жестокое убийство армянского офицера, произошедшее несколько лет назад в Венгрии, и в дальнейшем героизацию его убийцы в Азербайджане, ему на это ничего не ответили.

И, тем не менее, несмотря на позицию Минска в вопросе Лапшина, Хачатрян считает неправильным отзыв посла Армении из Беларуси в качестве демарша, а также другие подобные шаги.

«Мы должны сохранять дипломатические отношения, поскольку в ряде международных организаций мы действуем совместно, мы должны пытаться найти наилучший выход из этой ситуации», - в беседе с Радио Азатутюн сказал посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян.