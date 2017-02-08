За прошедший день на линии соприкосновения погиб армянский военнослужащий, еще один был ранен

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорного Карабаха, сегодня на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Гегам Манукян.

В другом направлении (Мартакерт) карабахско-азербайджанской линии соприкосновения в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня был тяжело ранен военнослужащий срочной службы Армии обороны Корюн Киракосян.

Напомним, вчера сообщалось, что боевые позиции Армии обороны, дислоцированные в восточном направлении линии соприкосновения, подверглись обстрелу из пушек и минометов.

По словам заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, напряженность на линии соприкосновения постепенно растет, и если раньше обычными были выстрелы, то сейчас – обстрелы снарядами. «Используются различные виды оружия: и гранатометы, и пушки Д-44, и минометы. Это закономерно, особенно учитывая особенность 2017 года. Вы знаете, что в этом году мы будем праздновать 25-летие освобождения Шуши, Бердзора. А для них это обратное, ведь они потерпели поражение», - сказал Бабаян.

Карабахская сторона сегодня опровергла распространенную азербайджанской стороной информацию о том, что вчера вечером с использованием пушек и минометов различного калибра были обстреляны азербайджанские позиции, чтобы в другом направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения была предпринята попытка диверсионного проникновения.

По словам Давида Бабаяна, международное сообщество должным образом не реагирует как на приграничные инциденты, так и на такие скандальные случаи, как, к примеру, дело Рамиля Сафарова или Александра Лапшина.

«Мы видим также серьезные вызовы для международного права… что международное сообщество просто не может дать какой-то ответ на эти вызовы. Если бы была соответствующая реакция, разве Сафарян стал бы героем и каждый день гулял бы по Баку, делая селфи? И после этого был бы случай с Лапшиным? Какая реакция?.. реакции вообще нет. Есть лишь реакция хороших, честных людей, но реакции какой-либо структур мы не видим. Если структуры не реагируют, чего хотят от нас, чтобы мы всей нацией стали жертвой?» - вопрошает карабахский чиновник.