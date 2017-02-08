Ссылки доступа

logo-print
Поиск
Карабахский вопрос

За прошедший день на линии соприкосновения погиб армянский военнослужащий, еще один был ранен

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян (архив)

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян (архив)

Смотрите комментарии

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорного Карабаха, сегодня на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Гегам Манукян.

В другом направлении (Мартакерт) карабахско-азербайджанской линии соприкосновения в результате нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня был тяжело ранен военнослужащий срочной службы Армии обороны Корюн Киракосян.

Напомним, вчера сообщалось, что боевые позиции Армии обороны, дислоцированные в восточном направлении линии соприкосновения, подверглись обстрелу из пушек и минометов.

По словам заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, напряженность на линии соприкосновения постепенно растет, и если раньше обычными были выстрелы, то сейчас – обстрелы снарядами. «Используются различные виды оружия: и гранатометы, и пушки Д-44, и минометы. Это закономерно, особенно учитывая особенность 2017 года. Вы знаете, что в этом году мы будем праздновать 25-летие освобождения Шуши, Бердзора. А для них это обратное, ведь они потерпели поражение», - сказал Бабаян.

Карабахская сторона сегодня опровергла распространенную азербайджанской стороной информацию о том, что вчера вечером с использованием пушек и минометов различного калибра были обстреляны азербайджанские позиции, чтобы в другом направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения была предпринята попытка диверсионного проникновения.

По словам Давида Бабаяна, международное сообщество должным образом не реагирует как на приграничные инциденты, так и на такие скандальные случаи, как, к примеру, дело Рамиля Сафарова или Александра Лапшина.

«Мы видим также серьезные вызовы для международного права… что международное сообщество просто не может дать какой-то ответ на эти вызовы. Если бы была соответствующая реакция, разве Сафарян стал бы героем и каждый день гулял бы по Баку, делая селфи? И после этого был бы случай с Лапшиным? Какая реакция?.. реакции вообще нет. Есть лишь реакция хороших, честных людей, но реакции какой-либо структур мы не видим. Если структуры не реагируют, чего хотят от нас, чтобы мы всей нацией стали жертвой?» - вопрошает карабахский чиновник.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG