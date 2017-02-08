Армения заинтересована в приобретении российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 - Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вчера в беседе с журналистами заявил, что Армения заинтересована в приобретении российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

По его словам, этими самолетами будет оснащена совместная авиакомпания, которую намерены создать Россия и Армения.

По словам Мантурова, Россия может предоставить армяно-российской авиакомпании 10 самолетов Superjet. «Речь идет о поставке в общей сложности не больше 10 самолетов на рубеже пяти лет. Начать от двух до четырех самолетов», - сказал российский министр. Он отметил, что, вероятно, эти лайнеры будут поставлены Армении в конце 2018 - начале 2019 года. «Я думаю, более реалистично будет к 2019 году», - рассказал министр.

Напомним, несколько лет назад тогдашний национальный перевозчик Армении компания «Армавиа» отказалась от этих самолетов. Первый произведенный компанией Sukhoi Superjet самолет приобрела Армения, «Армавиа» начала его эксплуатировать в 2011 году.

Как отмечает «Интерфакс», было намерение взять в лизинг также второй самолет Superjet, однако с 2012 года у «Армавиа» возникли проблемы, а в 2014 году она была признана банкротом. Отметим, однако, что еще до этого «Армавиа» уже отказалась от этого самолета.

С 2011 года и до сих пор СМИ, в том числе и российские, сообщали о технических неисправностях самолетов Superjet.

Чиновники этого не отрицают и дают разъяснения. В январе этого года тот же Денис Мантуров сказал, что неполадки, обнаруживаемые у этих самолетов, не угрожают безопасности полетов и никакого запрета на их эксплуатацию нет.

Сегодня вопрос эксплуатации этих самолетов вновь оказался в повестке дня в Армении. «Могу сказать, что армянские коллеги действительно искренне заинтересованы, и мы для себя видим интересным этот проект», - вчера сказал глава Минпромторга РФ.

Недавно вновь сообщалось о проблемах с Superjet 100. В декабре прошлого года «Росавиация» поручила проверить стабилизаторы этих самолетов. В конце прошлого года «Аэрофлот» отменил несколько рейсов по причине неполадок в самолетах.

В январе этого года компания «Якутия» у двух из четырех своих лайнеров Superjet обнаружила дефекты.

Компания по производству гражданских самолетов Sukhoi Superjet заверяет, что эти дефекты не носят системного характера и могут быть устранены в течение нескольких дней.

Представитель компании в начале этого года сообщил, что ремонтируются 20% всего парка данных самолетов, 80% - находятся в эксплуатации.

Газета «Ведомости» эти же цифры представила иначе: каждый пятый самолет Superjet неисправен.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.