IFC предоставит финансирование в размере 140 млн долларов для Воротанского каскада ГЭС

Международная финансовая корпорация (IFC), являющаяся членом группы Всемирного Банка, привлекла финансовый пакет в размере 140 млн долларов для одного из крупнейших энергопроизводящих предприятий - «Воротанского каскада ГЭС».

Согласно сообщению корпорации, это первый столь крупный международный долговой пакет финансирования энергетической сферы Армении. Финансирование будет предоставлено компании «Контур Глобал Гидрокаскад» - дочерней компании «Контур Глобал», которая в 2015 году приобрела акции «Воротанского каскада ГЭС». Пакет финансирования включает кредит в размере 45 млн долларов из собственных средств IFC, кредит в размере 65 млн долларов из средств Немецкого банка развития, еще 30 млн долларов от Корпорации по инвестициям и развитию Германии.

«На кредитные средства компания «Контур Глобал» сможет отремонтировать «Воротанский каскад ГЭС» мощностью в 404 мегаватт, некоторые части которого имеют 40- летнюю давность. В результате предполагается получение 1,150 гигаватт.ч энергии ежегодно, что поможет бороться против изменения климата, предотвратив выбросы тепличных газов в объеме примерно 55000 тонн ежегодно. Ожидается, что финансовое содействие будет способствовать энергетической стабильности в Армении и позволит стабильно снабжать дополнительно 60 тысяч потребителей экологически чистой электроэнергией», - говорится в сообщении.

«Мы рады в связи с завершением работ по предоставлению «Воротанскому каскаду ГЭС» этого долгосрочного инновационного пакета финансирования, поэтому хотим поблагодарить IFC, Немецкий банк развития и Корпорацию по инвестициям и развитию Германии за их участие в проекте», - сказал генеральный директор компании «Контур Глобал Гидрокаскад» Ара Овсепян.

«Среди главных приоритетов IFC – содействие восстанавливаемой энергетике, - отметил региональный руководитель IFC по линии инфраструктур регионов Европы, Среднего Востока и Северной Африки Вибке Шломер. - Реконструкция Воротанского каскада поможет Армении получить чистую энергию для десятков тысяч потребителей. Этими инвестициями предполагается открыть дорогу для дополнительных частных инвестиций, которые будут направлены на жизненно важные инфраструктурные проекты страны».

«Воротанский каскад ГЭС» состоит из трех гидроэлектростанций, на его долю приходится около 15% выработки электроэнергии всей страны. В 2015 году IFC приобрела небольшой пакет акций компании «Контур Глобал Гидрокаскад».

Армения является членом IFC с 1995 года. По сегодняшний день корпорация осуществила в стране долгосрочные инвестиции на общую сумму в 480 млн долларов, из которых 118 млн были привлечены от других кредитных организаций. На эти средства были профинансированы 49 программ в таких сферах, как финансовые рынки, производство, агробизнес, горнорудная отрасль производства, услуги. IFC также содействовала торговым сделкам стоимостью более 130 млн долларов посредством программы финансирования торговли, а также реализовала консалтинговые программы, направленные на развитие частного сектора.

Член группы Всемирного банка IFC – самый крупный институт всемирного развития, внимание которого направлено на частный сектор развивающихся стран, отмечается в сообщении.