К петиции АНК пока присоединились 17 депутатов

Оппозиционная фракция «Армянский национальный конгресс» (АНК ) до конца четырехдневной сессии парламента попытается собрать подписи 27 депутатов, что необходимо для обращения в Конституционный суд с требованием изменить дату проведения парламентских выборов.

Секретарь фракции АНК Арам Манукян сегодня в парламенте во время часа заявлений вновь призвал депутатов присоединиться к инициативе.

К подписавшим вчера бланк 14 депутатам, представляющим партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), «Процветающая Армения» (ППА) и «Единение», на данный момент присоединились депутаты, Никол Пашинян, Заруи Постанджян и Эдмон Марукян.

Последний сказал: «Но также я придерживаюсь мнения, что если не получится перенести день выборов, то нужно выборы 2 апреля превратить в выборы изменений».

По словам Арама Манукяна, другие депутаты также дали обещание подписать петицию. «Люди сказали, что подпишут, но в данный момент их нет в зале заседаний. Важно, что нет ограничения по срокам. До конца сессии подождем, два дня подождем, будем надеяться, что соберем 27 подписей. По нашим подсчетам, в данный момент это число может достигать 23-24. Но я думаю, что очень трудно будет тем людям, которые, прочитав наши юридические аргументы о том, что имеет место нарушение Конституции, которые более чем убедительны, дать объяснения, почему они не подписали эту бумагу. Мы поднялись над эмоциональными объяснениями. Несомненно, есть и эмоциональный фон в связи с 2 апреля, но мы четко заявили и еще раз заявляем, что наше заявление в Конституционный суд имеет только правовую основу», - сказал Манукян.

Фракция «Оринац еркир», по словам главы фракции Эгине Бишарян, не присоединится к сбору подписей. По словам Бишарян, они признают, что между днем выборов и Конституцией есть противоречия, однако они уже все подготовили и спланировали по этому графику и не считают целесообразным его менять. «Чисто в организационном плане это предложение нам не выгодно», - пояснила она.

Депутаты, вступившие в возглавляемую Варданом Осканяном партию «Единение», также присоединились к сбору подписей. То, что день парламентских выборов был назначен в соответствии с еще не вступившим в силу положением новой Конституции, заметила член этой партии, депутат Элинар Варданян. И хотя один из авторов Конституции и Избирательного кодекса Давид Арутюнян возразил на это, что день выборов был назначен в соответствии с Избирательным кодексом, члену партии «Единение» Степану Маркаряну его объяснения показались неубедительными. «Неправильно начинать переход к новой системе правления, к парламентской системе правления с нарушения Конституции», - сказал он.

Глава фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян вчера заявила, что они поддерживают обращение в Конституционный суд. До сих пор, однако, из этой второй по численности фракции к сбору подписей присоединились лишь несколько депутатов.

По словам Зограбян, фракция не принимала решения по этому вопросу и каждый депутат в соответствии со своей совестью волен присоединиться или не присоединиться к инициативе.

«Дело не в дне, и пытаться переместить вопрос в эмоциональную плоскость, на мой взгляд, не столь уж порядочно, потому что я сама подхожу к вопросу с другой точки зрения. Если именно 2 апреля, объединив весь потенциал оппозиционного поля и народа, удастся провести такие выборы, в результате которых будет сформирована такая легитимная власть, которая не позволит себе растрачивать деньги на патроны солдатам, красть хлеб к солдат, это будет самой большой данью уважения памяти наших солдат, погибших 2 апреля», - сказала Зограбян.

Депутат фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Карине Ачемян считает, что никакой правовой проблемы нет. Дата выборов может быть изменена лишь по одной причине, которую указал президент Серж Саргсян: чтобы он не совпал с годовщиной апрельской войны, к тому же если все силы согласятся на это. «Конечно, нехорошо, что дата выборов выпала на эти дни. Было бы хорошо, если бы они состоялись на несколько дней раньше или позже, но я также убеждена, что юристы обсудили эту тему перед назначением дня выборов», - сказала она.