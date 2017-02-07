Гагик Царукян вновь возглавит ППА

После двухлетнего перерыва Гагик Царукян вновь возглавит партию «Процветающая Армения» (ППА).

Единственным вопросом повестки дня намеченного на 10 февраля очередного, 9-го съезда партии станет избрание председателя ППА.

«На 10 февраля запланирован очередной съезд партии, в ходе которого я сложу с себя полномочия председателя партии и председателя политического совета партии и лидером, председателем партии, председателем политсовета вновь станет Гагик Царукян», - в беседе с Радио Азатутюн сказала возглавляющая на данный момент ППА Наира Зограбян.

«По сути, будем откровенны, «Процветающая Армения» и Гагик Царукян – это неделимое целое, и было бы абсолютно непонятно и даже нелогично, если бы Гагик Царукян вновь не возглавил партию «Процветающая Армения»», - добавила она.

После ухода Царукяна ППА заявила, что является оппозицией. Это было первым оглашенным решением Наиры Зограбян на посту председателя партии.

Напомним, основатель ППА Гагик Царукян заявил об уходе с поста лидера партии и из активной политики в марте 2015 года после острой публичной полемики с президентом страны Сержем Саргсяном. Последний подверг резкой критике своего бывшего коалиционного партнера, назвав его «злом» и «псевдополитическим явлением». Он также намекнул на не столь блестящие умственные и ораторские способности крупного бизнесмена и дал понять, что наличие фигуры Царукяна превращает политическую арену Армении в цирк. Кроме того, Саргсян не исключил возможности привлечения Царукяна к уголовной ответственности, учитывая «многолетние слухи об уклонении от выплаты налогов».

На вопрос Радио Азатутюн, будет ли ППА участвовать в предвыборной кампании как оппозиционная партия, Зограбян ответила: «Направление не изменилось. У нас граница понятий альтернатива, оппозиция не столь четкая. Мы и тогда были четкой альтернативой действующей власти, и сегодня как оппозиция являемся четкой альтернативой правящей власти. Остальное - во время съезда и после того, как будет сформирован тот формат, в котором «Процветающая Армения» вместе с другими политическими силами, объединившимися вокруг Гагика Царукяна, пойдет на парламентские выборы».

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что политическая направленность ППА будет конкретизирована 10 февраля, Наира Зограбян ответила: «Мы абсолютно не будем конкретизировать 10 февраля. Наша политическая направленность всегда была конкретной, если мы не власть, значит, мы оппозиция. Другого определения в политологии просто нет».

Как сообщила пресс-секретарь бывшего лидера ППА Гагика Царукяна Ивета Тоноян, 10 февраля также состоится подписание меморандума между сотрудничающими политическими силами, на основе которого будет создан блок «Царукян». Сколько именно политических сил подпишут меморандум, пока не уточняется.