Постанджян потребовала созвать съезд партии «Наследие»

Формат участия партии «Наследие» в предстоящих 2 апреля парламентских выборах должно определить не правление партии, а съезд, считает депутат от «Наследия» Заруи Постанджян.

«Я собираюсь выступить на съезде с речью. Если у нас будет коллективное решение, то его, на мой взгляд, должен принять съезд», - в беседе с Радио Азатутюн пояснила Постанджян.

От заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна мы узнали, что о решении партии они сообщат в ближайшие дни.

На вопрос, если, тем не менее, вопрос участия в выборах решит правление партии, приняв решение об участии в выборах в составе блока Осканян-Оганян, возможно ли, что Постанджян не будет выдвигаться по списку этого блока, депутат ответила: «Я должна подождать и посмотреть, какое решение в конечном итоге примет «Наследие». Конечно, я не останусь в стороне от всех этих политических процессов и мое участие и формат оглашу уже после решения «Наследия»».

По словам Постанджян, и от блока «Елк», и от ряда других оппозиционных объединений ей поступило предложение присоединиться к ним, если решение «Наследия» ее не удовлетворит. В данный момент депутат уверена в одном: она не выйдет из партии «Наследие».

«Я исключаю мой выход из «Наследия» и опровергаю слухи об этом, потому что я не случайно оказалась в рядах «Наследия». «Наследие» - это не случайная партия, это идея, и если есть люди, которые отошли от идеи партии «Наследие», я наставлю их на [правильный] путь», - заверила Заруи Постанджян.