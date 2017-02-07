Юнкер перед встречей с Алиевым: «Приятная часть дня для меня закончилась»

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер шуткой в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева намекнул на непростые отношения Евросоюза с этой страной.

Перед встречей с Алиевым в Брюсселе, завершая пресс-конференцию и обращаясь к журналистам, Юнкер сказал: «Спасибо, желаю вам приятного дня. А я сейчас иду на встречу с президентом Азербайджана, так что приятная часть дня для меня закончилась».

В беседе с агентством Reuters азербайджанские чиновники не стали комментировать эти слова Юнкера. Пресс-секретарь президента Азербайджана, однако, сказал, что Юнкер и Алиев обсудили сотрудничество в сфере энергетики и экономики и что глава Еврокомиссии отметил важность вопроса защиты прав и основных свобод человека.

Азербайджанский лидер прибыл в Брюссель с целью обсуждения отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, в частности вопроса строительства новых трубопроводов с целью поставок азербайджанского газа в Европу.

Перед визитом Алиева в Брюссель более 70 правозащитных организаций написали совместное обращение к лидерам ЕС, призвав их потребовать от Алиева проведения демократических реформ в Азербайджане.

Вчера стало известно, что Алиев отменил встречу с главой Европарламента Антонио Таяни, поскольку в законодательном органе ЕС прошло обсуждение, касающееся нарушений прав человека в Азербайджане.