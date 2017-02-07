Обзор прессы за 7 февраля

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Вне зависимости от результатов предстоящих парламентских выборов Серж Саргсян уже достиг своей цели – до конца извратить политическое поле. Правда, на их языке это называется «повышением роли партий», но в реальности дело обстоит так, что партий уже практически нет. Это сделано очень просто. В Армении, как и в других странах, для того, чтобы разворачивать партийную деятельность, нужны огромные суммы. В Армении, естественно, ни какая партия не может существовать на членских взносах. Естественно, если Серж Саргсян ставит перед собой задачу до конца извратить партии, ему надо сделать всего один шаг – не допустить, чтобы частный бизнес финансировал партии».

В газете «168 жам» читаем: «В эти дни одной из основных тем бесед граждан стал размер взятки избирателям на предстоящих выборах. Об этом уже ходят легенды. Взятка, которая за многие годы стала решающим фактором на выборах в Армении, на этот раз будет работать в своем совершенном виде, поскольку эти выборы станут выборами «больших денег». Не случайно, что среди тех, кто будут выдвигаться по рейтинговым спискам, будут многочисленные кандидаты, которые раньше даже и не мечтали бы становиться депутатами».

Газета «Жаманак» пишет: «Премьер-министра Карена Карапетяна в Гюмри возмутил вопрос журналиста о том, какие существуют гарантии того, что обещанные инвестиции станут реальностью. В Армении слово потеряло свое значение. Когда никто ничему уже не верит, то это является идеальной средой для такой власти, которая верит только в деньги».