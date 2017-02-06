Зурабян: Тер-Петросян возглавит блок «Конгресс-НПА»

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян возглавит пропорциональный список блока «Конгресс-НПА». Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, подчеркнув, что вторым номером в списке избирательного блока, состоящего из двух политических сил, будет председатель Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян.

На вопрос о том, почему блок был сформирован всего лишь с одной партией, Зурабян ответил, что для АНК объединение с другими политическими силами не является искусственным и первостепенным. «Для нас более важным является программа, то есть, то, что мы скажем народу», - заявил он.

На вопрос о том, стало ли причиной невозможности сформировать широкий блок то, что другие политические силы не разделяют тот подход относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который ранее в качестве программного положения на выборах представил лидер АНК Левон Тер-Петросян, зампред РПА ответил: «Нет, два месяца назад, и этот процесс длился довольно долго, к нам обратились политические силы с предложением сформировать блок, на что мы ответили согласием, согласились начать переговоры, но эти переговоры так и не были начаты, потому что другие силы быстро сформировали какие-то блоки. То есть, не понятно, что произошло. Но я не обвиняю эти силы, это их суверенное право так поступить. Но после получения нашего согласия на то, чтобы начать создавать большой блок из 7-9 оппозиционных сил, спустя некоторое время эти переговоры, по сути, не начались, а были созданы какие-то маленькие блоки».

Зурабян уклонился от ответа на вопрос о том, от каких именно сил изначально поступило предложение о создании блока, отметив, что говорить об этом считает бессмысленным. Он также сказал, что встречи с Гагиком Царкяном и обсуждений касательно участия АНК в блоке «Царукян» не было, предложение от Царукяна также не поступало.

Зампред РПА отметил, что им были важны идеи, на основе которых они были готовы объединиться, однако им не представили этих идей и он не видит в этом проблемы.

В ответ на вопрос, считает ли он блок «Конгресс-НПА» конкурентоспособным, Зурабян сказал, что считает конкурентоспособной прежде всего их идеологию, принципиальность и решимость, чего, по его мнению, нет ни у одной другой силы. «Мы анализируем то, что происходит вокруг Армении, вокруг вопроса Нагорного Карабаха, и мы видим, что в этом вопросе мы должны наконец сказать народу правду. Мы также хотим положить эту правду в основу нашей предвыборной программы», - сказал Левон Зурабян, отметив, что это будет главным посылом их блока на этих выборах.