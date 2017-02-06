Арсине Ханджян: Участие Диаспоры с наблюдательской миссией не будет единовременным

Известная канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян в беседе с Радио Азатутюн сообщила подробности касательно наблюдательской миссии, которую будут осуществлять представители Диаспоры в ходе предстоящих в Армении парламентских выборов.

На просьбу прокомментировать слова своего супруга, известного канадского кинорежиссера Атома Егояна, также являющегося одним из авторов инициативы «Справедливость в Армении», который заявил, что в случае необходимости они готовы выйти на улицы, Арсине Ханджян ответила, что с этого момента они в любой форме должны стать участниками всего процесса выборов.

«Если нужно будет выйти на улицы, значит мы выйдем. Но не мы это решаем, мы, Диаспора, будем реагировать на то, какими будут требования народа. Если народ потребует от нас поддержки, мы должны будем его поддержать и выслушать. И нужно поддерживать не просто ради того, чтобы поддерживать, а выслушивая и понимая, правильны и уместны ли эти требования».

На вопрос, запланировали ли они уже то, что будут делать после наблюдения за выборами, или будут действовать по обстоятельствам, Ханджян ответила, что участие Диаспоры с наблюдательской миссией не будет единовременным, то есть не будет ограничено лишь участием в предстоящих 2 апреля выборах, более того после этих выборов оно должно увеличиться.

«Участие Диаспоры должно стать действительно личной заинтересованностью по отношению к Армении. Думаю, нужно выделить время и верить, что посредством этих шагов можно добиться изменений», - сказала Арсине Ханджян.