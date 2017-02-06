Премьер-министр ответил на критику посла США одним словом

Премьер-министр Армении Карен Карапетян только одним словом ответил на критику посла США Ричарда Миллза, который на днях сделал громкое заявление о том, что до сего дня Антикоррупционный совет не зафиксировал прогресса.

«Азатутюн» - Г-н премьер-министр, посол США на днях заявил, что в борьбе против коррупции нет никакого прогресса. Что Вы можете сказать?

Премьер-министр - Я скажу.

«Азатутюн» - Миллз также заявил, что «когда границы закрыты, для влиятельных бизнесменов и других легко контролировать экономические рынки и не допускать конкуренции». Ваше мнение, пожалуйста.

Премьер-министр: Встречусь с послом, скажу. Вы узнаете.