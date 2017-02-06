Заруи Постанджян предложила спикеру НС пригласить Гаро Пайлана в парламент Армении

Депутат парламентской фракции «Наследие» Заруи Постанджян сегодня на заседании парламента предложила спикеру НС Галусту Саакяну пригласить в Армению избранного от прокурдской Народно-демократической партии (НДП) депутата парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлана, чтобы «он выступил в армянском парламенте со своим посланием».

«Поскольку он это послание периодически озвучивает в парламенте Турции и за это подвергается давлению, мы должны выразить ему как коллеге нашу солидарность, и это официальное приглашение, думаю, должны направить именно Вы», - сказала Постанджян, обращаясь к Галусту Саакяну.

В ответ спикер парламента заявил, что необходимо проанализировать и понять, целесообразен ли визит Пайлана в Армению.«Идея очень хорошая, приемлемая для всех нас. Но в то же время здесь есть политическая проблема, мы должны говорить и об этом», – добавил Саакян.



Сегодня ранее Постанджян обнародовала свое письмо, адресованное Гаро Пайлану.