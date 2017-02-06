АНК намеревается оспорить дату проведения парламентских выборов в КС

Фракция оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК) в парламенте считает, что президентский указ о проведении парламентских выборов 2 апреля противоречит ряду положений Конституции.

Сегодня об этом в парламенте заявил лидер фракции Левон Зурабян.

Несмотря на контраргументы, представленные представителем правительства, Зурабян отметил, что АНК считает имеющиеся основания достаточными для того, чтобы обратиться в Конституционный суд.

«И пусть Конституционный суд решит, кто в этом вопросе прав», - заявил руководитель парламентской фракции АНК.

Зурабян также проинформировал, что фракция сегодня начнет процесс сбора подписей в поддержку инициативы. Для обращения в КС необходимо собрать подписи 27 депутатов.

«Прошу все политические силы, всех депутатов, которые хотят, чтобы в Армении с самого начала легитимность выборов в Национальное собрание не ставилась под сомнение, присоединиться к этому заявлению», - подчеркнул Левон Зурабян.

Представляющая правящую Республиканскую партию Армении вице-спикер парламента Эрмине Нагдалян заявила, что вопрос не является принципиальным и что в случае согласия всех политических сил они готовы пересмотреть дату проведения выборов.