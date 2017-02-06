Гагик Минасян: РПА не цепляется за власть, и в этом ее преимущество

Республиканская партия Армении (РПА) не цепляется за власть, и в этом преимущество правящей партии. Об этом в эфире воскресной аналитической программы «С Тамразяном» заявил член исполнительного органа РПА, депутат Гагик Минасян.

Он заверил, что какое бы решение ни принял избиратель, так оно и будет.

На вопрос, представляет ли он, что после 2018 года нынешний премьер-министр Карен Карапетян может продолжить находиться в должность главы правительства, Минасян ответил так: «Вариантов много, и указанный Вами вариант исключать нельзя».

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