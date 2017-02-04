Семья премьер-министра передаст 500 тысяч долларов в фонд развития туризма в Гюмри

Правительство планирует развивать туризм в Гюмри. Премьер-министр Карен Карапетян еще во время своего первого посещения второго по величине города Армении заявил, что Гюмри - фантастический город для развития туризма.

Сегодня в сопровождении нескольких десятков предпринимателей Карен Карапетян имел возможность собственными глазами увидеть и оценить исторические постройки архитектурного заповедника «Кумайри».

Для развития туризма в Гюмри будет создан специальный фонд. Чтобы бизнесмены воодушевились этой идеей и делали ивестиции в фонд, премьер заявил, что его семья собирается стать одним из первых инвесторов.

«На данный момент я не имею возможности заниматься бизнесом и прошу членов моей семьи, чтобы они также сделали вклад. Для моей семьи будет большой честью стать первым инвестором в создаваемый инвестиционный фонд», - сказал премьер.

«Мы создадим фонд, инвестиционный пакет которого на данный момент составляет 10 млн драмов, который будет из разных источников. Мы предлагаем гюмринцам возможность выбора, чтобы они приняли участие в этом процессе со своим имуществом, либо продали свое имущество, а мы эту программу осуществим», - добавил он.

На вопрос журналистов о размере вклада, который сделает его семья, глава правительства ответил: «500 тысяч долларов».

Сегодня был представлен проект исторического центра «Кумайри», который предусматривает создание на двух улицах Гюмри инфраструктур для развития исторического туризма. Программа продлится два года.

За последние 10 лет Гюмри должен был стать технопарком, образовательным, финансовым, спортивным центром, а также там должна была развиваться отраслевая промышленность, однако все это осталось лишь добрыми пожеланиями. Станет ли развитие туризма в Гюмри очередным обещанием, которое так и не будет реализовано? На этот вопрос премьер ответил: «Вы слышали о финансовых источниках, потенциальных инвесторах? Вклады будут делать страховые компании, бизнесмены. Вы слышали это? Какие еще гарантии вы хотите?»

Многие из прибывших в Гюмри вместе с премьер-министром предпринимателей выразили готовность вложить инвестиции в развитие туризма в Гюмри. Карен Карапетян заявил, что нет никакого риска для реализации этой программы и они начнут ее реализацию уже с завтрашнего дня.

