Сейран Оганян: Нельзя больше терпеть несправедливость

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян подверг резкой критике сложившуюся в стране социальную обстановку.

По словам Оганяна, занимавшего на протяжении пости десятилетия высокие государственные посты в Нагорном Карабахе и Армении, государственное имущество распределено несправедливо. «Хватит терпеть, что все ресурсы страны сосредоточены в руках немногочисленной группы людей, а тем, кто делает действительно важную работу, говорят: денег нет, нужно смириться», - заявил он.

Сейран Огагян, сформировавший вместе с Варданом Осканяном и Виктором Даллакяном избирательный блок, призывает устранить все барьеры, мешающие свободе и справедливости, при этом, однако, не называя конкретных имен. «Больше нельзя терпеть ту несправедливость, то социальное положение, в котором живет научно-образовательный социальный слой страны. В стране должны действовать механизмы социальной справедливости, равенства. Поляризация, которая существует в армянском обществе, достигла недопустимых масштабов. Нам сегодня как воздух нужна свобода, как вода нужна чистота, как хлеб нужна справедливость», - заявил экс-министр обороны.

По его словам, государство дает мизерную компенсацию работающему человеку, не ценит его: «Учителя и преподаватели, врачи и научные работники, интеллектуалы и деятели искусства, строители и фермеры, кажется, смирились с действительностью, и государство, на мой взгляд, похоже, не ценит их скромность, пользуется тем обстоятельством, что на протяжении многих лет у нас так и не сформировались действенные институты защиты прав работающего человека, настоящие профсоюзы».

Ранее Сейран Оганян предупредил об «опасности кровавых революций», заявив, что избежать их можно, лишь достигнув изменений путем выборов. «Мы должны понять одну простую и важную вещь: если мы не сможем изменить эту сегодняшнюю порочную систему мирным путем, посредством выборов, то завтра мы встанем перед опасностью переворотов или кровавых революционных потрясений», - заявил он.

Власти, отвечая бывшему коллеге, напоминают ему, что он был частью системы. По словам зампреда правящей Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, в деле создания «порочной системы» есть доля вины и Оганяна. «Я считаю, что разговор языком шантажа не свидетельствует о политической культуре и зрелости», - также заявил Ашотян.

Союзниками Сейрана Оганяна также являются Паруйр Айрикян, Тигран Карапетян, лидер Демократической партии Арам Саргсян. Блок заявляет, что не против участия в предстоящих 2 апреля парламентских выборах вместе с бывшим лидером партии «Процветающая Армения», известным бизнесменом Гагиком Царукяном, также формирующим свой блок.