Президент Беларуси потребовал как можно скорее выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о выдаче блогера Андрея Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным.

«Уже давно надо было переслать его туда, куда надо. (...) Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали и, согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», - заявил Лукашенко сегодня в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске.

Он отметил, что пока у Беларуси нет никаких оснований для отказа в выдаче Лапшина Азербайджану.

Посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря прошлого года в Минске. В рамках возбужденного прокуратурой Азербайджана уголовного дела 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

Блогер, у которого есть и российское, и израильское гражданство, был задержан 14 декабря в Минске по требованию Азербайджана, где он включен в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

В рамках возбужденного прокуратурой Азербайджана уголовного дела 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

20 января прокуратура Беларуси удовлетворила это требование. Не помогла и жалоба Лапшина, 26 января городской суд Минска оставил решение прокуратуры в силе. Теперь ожидается решение суда по второй жалобе Лапшина.

«Ну вот говорят, что он обжаловал, но я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно», - считает Лукашенко.

«Если Израиль, Азербайджан и Россия договорятся, мы сделаем, как они договорятся», - добавил белорусский лидер.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва настаивает на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана. «Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», - сказал министр.