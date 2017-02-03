Подавшие заявление о выходе из РПА исключены из Совета партии

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов вчера по завершении заседания Исполнительного органа партии в беседе с журналистами заявил, что на заседании было принято решение об исключении из Совета партии тех бывших членов партии, которые на днях представили заявление о выходе из РПА.

«Во-первых, на заседании было принято решение исключить из состава Совета тех уже бывших наших однопартийцев, которые написали заявление о выходе из Республиканской партии. Господа Овик Абрамян, Генрих Абрамян, бывший губернатор Араратской области Рубен Абрамян, а также руководитель Араратской территориальной структуры партии, депутат Национального собрания, госпожа Карине Погосян освобождены от должности членов Совета, учитывая их заявления о выходе из Республиканской партии Армении», - сказал Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА отметил, что в ходе заседания обсуждались внутрипартийные вопросы, а также предвыборная программа РПА на парламентских выборах. «Программа уже находится в завершающей стадии, думаю, к концу следующей недели она будет уже готова», - сказал он.

Комментируя факт выхода из РПА бывшего премьер-министра и бывшего зампреда РПА Овика Абрамяна, а также его родственников и сторонников, споуксмен правящей партии сказал: «Это нормальный процесс, каждый гражданин свободен вступить в ту или иную партию. Республиканская партия – это живой организм, в РПА вступают, из РПА выходят, есть и отток, и приток, но это несоразмерно, естественно, отток гораздо меньший, чем приток. Мы всем нашим коллегам, во-первых, выражаем благодарность за многолетнюю совместную работу, в том числе и Овику Абрамяну. Они определяют свой путь, как говорится, они сами кузнецы своей судьбы, это им решать, мы всего лишь относимся к этому с уважением. У нас свой путь, они избрали другой путь, это их проблема, здесь нечего особенно комментировать», - сказал Шармазанов.

На вопрос, возможно ли, что у РПА возникнут проблемы на предстоящих выборах, поскольку много говорится о том, что Овик Абрамян имеет большое влияние в Араратской области, Шармазанов ответил так: «Простите, что значит у РПА возникнут проблемы? То есть, кто-то ожидает, что РПА будет рассчитывать на 100% голосов? Что вы понимаете под этим, когда говорите, что у РПА будут проблемы? Мы живем в демократической стране, где существует плюрализм и многопартийная система, и вполне нормально, когда часть общественности выбирает одну партию, а другая – другую партию, это политическая конкуренция, и мы являемся сторонниками свободной политической конкуренции, независимо от того, является ли наш оппонент бывшим республиканцем, бывшим чиновником или бывшим оппозиционером».