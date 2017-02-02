За четыре года работы Комиссия по этике НС «так и не состоялась»

По наблюдениям программы «Мониторинг НС», в течение четырех лет своей работы комиссия по этике Национального собрания Армении так и не состоялась, а те депутаты, которые нарушили правила этики, не изменили своего поведения и впредь. По словам руководителя программы Лусине Василян, от сессии к сессии число представляемых в комиссию заявлений сокращалось, что говорит о том, что ожидания от этой комиссии были невелики

«По сути, комиссия стала неэффективным инструментом. Инструментом, в который не верят ни депутаты, ни гражданское общество. И самая печальная тенденция в том, что к ней не относятся серьезно», - сказала Василян.

Начавшая свою деятельностью в парламенте пятого созыва комиссия по этике за эти годы на закрытом заседании семь раз фиксировала нарушение правил этики. Три из этих решений касались депутата Аракела Мовсисяна, два – Мгера Седракяна, а одно – Самвела Алексаняна. Они позволяли себе неуважительные высказывания в адрес журналистов.

Еще одним решением было зафиксировано нарушение этики, когда депутаты от правящей Республиканской партии Армении и от партии «Процветающая Армения» голосовали за своих отсутствующих однопартийцев.

Хотя комиссия и получила заявления о том, что, занимаясь предпринимательской деятельностью, депутаты нарушают закон, однако в этой связи решений она не приняла. Заявление, касающееся Эрмине Нагдалян, не было принято к производству, а производство по заявлению относительно Микаела Мелкумяна было прекращено.

Бывший председатель комиссии по этике, республиканец Хосров Арутюнян не согласен с утверждением о том, что комиссия по этике не состоялась и нет надежды, что состоится.

«Это новая политическая культура, и ей еще нужно время, - сказал он и добавил: - Это новый институт, который, если хотите, также нуждался в общественной заботе, поддержке. Я лишь в течение одной сессии был председателем этой комиссии. Позвольте заметить, что я ощутил на себе очень сильное давление. Причем, нездоровое давление. Некоторые пытались, оказав на меня как на председателя комиссии давление, добиться решений, не пытаясь понять, что у нас совершенно иная задача. А оказывавшими давление были СМИ», - сказал Хосров Арутюнян.

Между тем, Лусине Василян утверждает, что для становления этого института не было политической воли.