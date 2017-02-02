Губернатором Араратской области назначен Арамаис Григорян

Сегодня правительство Армении удовлетворило заявление уже бывшего губернатора Араратской области Рубика Абрамяна об отставке и назначило на его место занимавшего этот пост в 2013-2014 годах Арамаиса Григоряна, который родом из села Авшар этой же области.

Бывшего губернатора Рубика Абрамяна назначил на эту должность бывший премьер-министр Овик Абрамян, сочтя необходимым в то время подчеркнуть, что несмотря на то, что у них одинаковые фамилии, они не являются родственниками. Тем не менее, после выхода Овика Абрамяна из правящей Республиканской партии Армении (РПА) заявление об отставке и выходе из партии сразу же подал и губернатор Абрамян.

На брифинге с журналистами новоназначенный глава Араратской области Арамаис Григорян сказал, что узнал о своем назначении на должность губернатора лишь сегодня утром и принял это предложение. «Я не был в курсе. Меня вызвали и сообщили, что с сегодняшнего дня был дан приказ о том, чтобы я работал губернатором. Утром со мной побеседовал премьер-министр, и я дал свое согласие».

На вопрос, от кого он получил предложение, Григорян ответил: «И от президента республики и от премьер-министра».

А на вопрос, не считает ли он тревожным тот факт, что губернаторы и главы сельских администраций увольняются и назначаются после политических скандалов, в данном случае после ухода Овика Абрамяна, Григорян ответил: «Я думаю, этот вопрос не ко мне, поскольку я отправляюсь служить народу. Я работал в этой области, очень хорошо знаю местное население, а местное население очень хорошо знает меня. И здесь нет политики. Я отправляюсь служить народу, чтобы мы могли сделать что-то большее, облегчить заботы нашего народа».

Арамаис Григорян заверил, что не начнет «кадровый погром» команды бывшего губернатора, добавив, что профессионалы останутся на своих местах.

По его словам, при назначении губернатором перед ним не ставили условий в плане обеспечения победы РПА на предстоящих выборах.

На вопрос, будет ли он принимать участие в предвыборной кампании, новый глава Араратской области ответил: «Когда начнется предвыборная кампания, естественно, в соответствии с установленным порядком об этом будет дана информация».

Ранее уже занимавший должность губернатора Григорян затруднился сегодня сказать, какими будут его приоритеты. «Сегодня первый день, как я вступаю в должность. Через некоторое время я, естественно, встречусь с вами и представлю все проблемы, которые существуют сегодня в области, и то, как я их буду решать», - отметил он.