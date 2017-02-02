Бывший начальник полиции назначен главой территориальной структуры РПА в Арарате

Бывший начальник Полиции Армении, советник президента страны Алик Саргсян займет должность руководителя территориальной структуры правящей Республиканской партии Армении (РПА) в Араратской области.

Алик Саргсян сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметил, что ему поступило от РПА такое предложение и он его принял.

Отметим, что вчера уже бывшая глава Араратской территориальной структуры РПА Карине Погосян подала заявление о выходе из партии. Погосян, которая, кстати, является родственницей бывшего премьер-министра Овика Абрамяна, наряду с еще примерно десятком лиц покинула РПА, последовав примеру Абрамяна.

На вопрос, удастся ли ему заменить Овика Абрамяна, Алик Саргсян ответил: «Я не заменяю Овика Абрамяна, я заменяю руководителя областной структуры, я не заменяю Овика Абрамяна, я сейчас даже не хочу об этом думать, я иду делать свою работу, то, что входит в мои обязанности. Насколько это получится, жизнь покажет».

На уточняющий вопрос о том, удастся ли ему на предстоящих парламентских выборах принести много голосов Республиканской партии, учитывая сильные позиции Овика Абрамяна в Араратской области, экс-глава полиции сказал, что не хочет заниматься гаданием. «Позвольте мне начать работать, все станет понятно, и тогда я выскажу свое мнение о том, какие у меня есть надежды», - ответил он.

Относительно того, возможно ли, что в дальнейшем ему будет предложена должность губернатора, Саргсян ответил, что так не думает и это для него пройденный этап.

В ответ на вопрос, кем и где он себя видит: депутатом, министром или начальником полиции, Алик Саргсян сказал: «В данный момент, наверное,… не знаю, где сочтет удобным президент республики. Я могу работать и в парламенте, и в правительстве. Сочтут целесообразным – продолжу, нет – не продолжу».

На вопрос, будет ли он включен в избирательный список РПА, экс-глава полиции ответил: «Думаю, да».

Кстати, напомним, что Алик Саргсян на протяжении 8 лет, с 2000-го по 2008 год, занимал должность губернатора Араратской области. В 2008 году указом президента Сержа Саргсяна он был назначен начальником Полиции Армении. В 2011 году он был освобожден от этой должности и до сегодняшнего дня является советником Сержа Саргсяна.

Почему правящая партия в преддверии выборов именно Алику Саргсяну решила доверить Араратскую область? В беседе с Радио Азатутюн глава оргкомитета РПА Рубен Тадевосян пояснил, что, во-первых, Саргсян руководил не только Араратской областью, но и был руководителем областной структуры РПА. И потом, по словам Тадевосяна, Алик Саргсян будет лучше работать, чем бывший руководитель структуры, депутат Карине Погосян.

На вопрос, сможет ли он заполнить тот пробел, который образовался после ухода Овика Абрамяна и его команды, которые, довольно хорошо работали для правящей партии, Тадевосян ответил: «Я не согласен с формулировкой вопроса. Он сделает больше, структуры партии станут работать с большей отдачей во имя государства и партии».

Итак, после выхода Овика Абрамяна и его родственников и сторонников из РПА Араратскую область возглавит бывший министр охраны природы Арамаис Григорян, который в 2013-2014 годах уже занимал этот пост, а территориальную структуру партии в области возглавит бывший начальник полиции Алик Сарсгян.

Аналитик Акоп Бадалян, комментируя эти назначения, подчеркивает, что РПА пытается нейтрализовать возможные риски саботажа, в данном случае не позволить, чтобы верные Овику Абрамяну люди провалили какой-либо процесс.

На вопрос, возможна ли политическая расправа над Овиком Абрамяном, возможно ли, что начнутся какие-то проверки в принадлежащих ему бизнесах, о которых много писала пресса, то есть то, что в свое время произошло с Гагиком Царукяном, Бадалян ответил: «Я думаю, проверки и расправа – это немного разные вещи. Говоря о расправе, мы должны понимать потерю собственности. Потеряет ли Овик Абрамян собственность? Я считаю, что здесь все зависит от того, как он будет себя вести. Если он пойдет на очень острое противостояние с властью, будет очевидно, что риск расправы и потери собственности посредством каких-то внутренних теневых механизмов может увеличиться, но если этого не произойдет, не думаю, что Овику Абрамяну угрожает что-либо, это также не укладывается во внутреннюю логику системы. Что касается проверок, то, думаю, они всего лишь являются предупредительными мерами, то есть, всего лишь предупреждением, что не нужно идти на острую конфронтацию.

Аналитик, однако, считает более вероятным, что Овик Абрамян, вписавшись в какой-либо властный сценарий, будет содействовать сохранению той же системы, а не бороться против нее.