Азербайджан «отказывается от своего взятого в плен военнослужащего»

Вчера около 15:00 на северном направлении (Талыш) линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения. Об этом сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны НК, передовые подразделения Армии обороны Карабаха, вовремя зафиксировав продвижение азербайджанских спецотрядов, прибегли к превентивным действиям и, нанеся противнику потери, отбросили его на исходные позиции.

«В результате организованной антидиверсионной операции армянским силам, защищающим передовую линию, удалось взять в плен военнослужащего азербайджанской армии Эльнура Хусейна Заде 1995 г.р., родом из города Барда. Согласно достоверным данным, у противника как минимум один раненый, что официально подтверждено сообщением, распространенным сегодня Министерством обороны Азербайджана», - сообщает карабахское оборонное ведомство.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, будет ли пленный возвращен азербайджанской стороне или возможно, что он предстанет перед карабахским судом, заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал, что говорить об этом пока рано. Он также добавил, что здоровью Гусейнзаде ничто не угрожает. «Его безопасности и здоровью какая-либо опасность не грозит и не может грозить. Пусть его родители и родственники будут спокойны», - сказал Бабаян.

Министерство обороны Азербайджана, между тем, опровергает информацию о попытке диверсии и своих потерях, отмечая, что «на линии фронта не было никаких активных боевых столкновений», а «Эльнур Гусейнзаде, имя которого называется армянами в распространенной информации, некоторое время назад был демобилизован по причине периодического нарушения военной дисциплины и невыхода на службу» и «в настоящее время этот человек не служит».

«Азербайджанская сторона в любой безвыходной ситуации готова отказаться от собственного военнослужащего и выставить его сначала дезертиром, а затем лицом, никак не связанным с вооруженными силами. Это понятно и полностью укладывается в азербайджанскую логику», - комментируя опровержение азербайджанской стороны, на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Армии обороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян.

Представитель карабахской армии также считает нелогичным и непонятным то, как демобилизованный из армии военнослужащий, в военной форме, вооруженный, тем более в составе диверсионной группы, проник в межпозиционное пространство на линии соприкосновения противоборствующих сил, пытаясь осуществить специальную операцию, и в результате оказался в руках армян.

Давид Бабаян также задает вопрос: «В таком случае что он делал в составе группы во время ее проникновения на нашу территорию? Что, пришел сюда, фильм посмотреть или цветы собрать? Что делал этот человек в этой группе, если он демобилизован? Это опять-таки безнравственный шаг – отказываться от защитника родины, называя его демобилизованным, не знаю, нарушающим дисциплину».

Причиной осуществления диверсии в направлении Талыша - населенного пункта, больше всего пострадавшего от апрельской четырехдневной войны, по мнению Бабаяна, являются проводимые в настоящее время в Талыше широкомасштабные строительные работы. Азербайджанская сторона пытается помешать им, говорит карабахский чиновник и добавляет: «Чтобы отвлечь нас от проводимых там широкомасштабных работ и показать, что там ситуация нестабильная, чтобы всегда сохранялось чувство опасности».

Отметим, что сегодня позднее азербайджанская сторона распространила заявление, в котором отмечается, что «Баку прилагает усилия в направлении освобождения своего гражданина». Согласно тому же сообщению, Баку по этому вопросу обратился также во все компетентные международные структуры.

Карабахская сторона также сообщает, что минувшей новью на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана вновь было неспокойно. «Противник нарушил режим прекращения огня около 20 раз, произведя в направлении армянских позиций более 130 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра», - сообщает МО НК.

Руководитель Центра региональных исследований Ричард Киракосян отмечает, что вчерашняя попытка диверсии в Талыше, а также та, что была предпринята азербайджанской стороной в конце прошлого года, были проверочными – с целью определить готовность армянской стороны.

«Эти события доказывают, что Азербайджан намерен продолжить в предстоящие месяцы военные действия против Армении и Нагорного Карабаха. Иначе говоря, это часть системной подготовки к ожидающемуся весной более широкомасштабному наступлению. Следующая военная операция Азербайджана, вероятно, будет включать нападения не только в направлении Тавуша, но и атаки из Нахичевана. Нежелательным, но вероятным сценарием является более масштабное применение азербайджанских ВВС, танков и артиллерии. В любом случае это больше вызов для азербайджанской стороны, чем для армянских сторон, поскольку в военном плане обороняющиеся имеют преимущество перед нападающими», - сказал Киракосян.

По его словам, совершающиеся в последнее время диверсии обусловлены также внутренней экономической ситуацией в Азербайджане. Режим Алиева пытается отвлечь общественное внимание от краха нескольких банков, принадлежащих его семье, отмечает эксперт. По его мнению, Азербайджану сейчас и международная обстановка может показаться удобной для нападения. «Азербайджану Минская группа кажется слабой как никогда. Его не волнует международная реакция, но на этот раз он ожидает более слабой международной реакции», - сказал Киракосян.

Политолог также уверен, что сейчас по сравнению с прошлым разом армянская сторона лучше подготовлена к любым действий, не будет также фактора неожиданности.