Вице-премьер Карабаха обещает исправить неточности в военных билетах

Вице-премьер Нагорного Карабаха, председатель комиссии, дающей статус участникам Карабахской войны, Артур Агабекян считает создавшуюся вокруг военных билетов путаницу следствием халатности командиров нижнего звена. «В ближайшем будущем все эти вопросы станут предметом обсуждения действующей при правительстве комиссии», - заявил он.

Министерство обороны Нагорного Карабаха также объясняет факт стирания либо признания недействительными записей в военных билетах некоторых демобилизованных военнослужащих, подтверждающих их участие в боевых действиях, ошибкой, допущенной в результате халатности должностного лица конкретной воинской части.

В беседах с Радио Азатутюн несколько бывших военнослужащих выразили свое недоумение в связи с создавшейся ситуацией. Один из них сказал: «Я теперь хочу знать: если я не участвовал, почему в моем военном билете было написано, что я участвовал, а затем эта запись была признана недействительной?»

Попросив у солдат прощения, Артур Агабекян заверил, что все вопросы будет улажены: «Я верю, что даже если на этом этапе есть какие-то жалобы или несогласие, все это можно исправить. В данный момент для этих молодых людей вопрос этой печати не столь актуален. Я уверен, что если в их жизни это является крайней необходимостью, то они могут по каналам этой комиссии после реальных уточнений получить документ о статусе участника войны».

Касаясь того, что ожидает допустивших халатность должностных лиц, вице-премьер Карабаха сказал, что комиссия рассмотрит каждый случай поименно. Он выразил уверенность в том, что в документах всех военнослужащих, которые принимали активное либо пассивное участие в боевых действиях, обязательно будет об этом указано.

По данному вопросу сегодня в офисе омбудсмена Армении уже состоялась встреча с демобилизованными военнослужащими и их родителями. Согласно сообщению, сотрудники офиса омбудсмена начали официальную процедуру с целью прояснения сложившейся ситуации.