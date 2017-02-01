Представитель блока «Елк» сигнализирует о том, что в Аване отказываются предоставить помещение под штаб блока

В избирательном округе № 1 оппозиционному блоку «Елк» отказываются сдать в аренду помещение для размещения предвыборного штаба. Об этом заявляет собирающийся баллотироваться по рейтинговому списку блока Карен Чилингарян.

26-летний оппозиционный деятель впервые участвует в выборах в качестве кандидата, однако отмечает, что с 2008 года в ереванском административном округе Аван существует эта проблема: владельцы помещений отказываются иметь дело с оппозицией.

«Я уже около 3-4 недель ищу помещение в Аване. По моему мнению, префектура хорошо поработала накануне выборов, запугав людей, какими-то компроматами…, а владельцы некоторых помещений сами являются работниками префектуры и республиканцами. И по этой причине не предоставляют [помещение]», - сказал Чилингарян.

Корреспондент Радио Азатутюн вместе с Чилингаряном прошлась по улицам Авана, чтобы узнать, есть ли сдающиеся в аренду помещения и что отвечают их владельцы. В ответ на наши телефонные звонки они либо обещали «перезвонить», однако не перезванивали, либо просто отказывали.

Один из владельцев сказал, что «Роберт Саргсян является его другом, поэтому он не предоставляет территорию под другие штабы». Речь идет о депутате-республиканце Роберте Саргсяне, который также является шурином мэра Еревана Тарона Маркаряна.

На вопрос Радио Азатутюн, призывал ли он своих друзей не предоставлять помещения оппозиции, депутат-республиканец ответил: «Я не брокер». Он также сказал, что не имеет права призывать людей не предоставлять другим помещения, следовательно, не мог сделать этого.

Согласно распространенной в прессе информации, в избирательном округе № 1 по рейтинговому списку Республиканской партии собираются баллотироваться бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян (его имя фигурирует в известном офшорном скандале, однако Специальная следственная служба недавно закрыла возбужденное в связи с этим дело), депутаты Самвел Фарманян и Роберт Саргсян.

По мнению представителя блока «Елк» Карена Чилингаряна, именно с целью обеспечить их успех в Аване создают неравные условия.

Однако, по словам молодого оппозиционера, даже если до старта агитационной кампании им не удастся найти помещение, блок «Елк» не останется без предвыборного штаба. «В этом случае моим предвыборным штабом станут улицы Авана», - сказал представитель блока «Елк».

Отметим что в избирательный блок «Елк» входят партии «Гражданский договор», «Просвещенная Армения» и «Республика».