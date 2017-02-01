Ссылки доступа

logo-print
Поиск
Регион

Израильский консул в Беларуси заверяет, что Лапшин «жив и здоров»

Александр Лапшин (архив)

Александр Лапшин (архив)

Смотрите комментарии

Блогер Александр Лапшин останется под арестом до тех пор, пока суд не рассмотрит вторую жалобу его адвокатов. Об этом Радио Азатутюн сегодня сообщила консул Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спивакова.

Минский городской суд 26 января оставил в силе решение Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан, которое опротестовывали его адвокаты. «До тех пор пока суд не примет решение по этому вопросу, Лапшин останется в Беларуси», - сказала израильский консул, добавив, что состояние здоровья 40-летнего блогера нормальное. «Мы его посещаем, он жив и здоров…», - сказала она.

Какая судьба ждет вторую жалобу защиты Лапшина, арестованного по причине его посещения Нагорного Карабаха, израильский дипломат не знает. «Для того чтобы делать подобный прогноз, нужно иметь политическое образование», - сказала она.

На вопрос Радио Азатутюн, не помешают ли дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем тому, чтобы Израиль должным образом защитил интересы своего гражданина, г-жа Рачински-Спивакова ответила: «Когда вы говорите о защите, что вы под этим понимаете? Он является гражданином Израиля, это реальность, которую никто не отрицает. Мы выполняем наши обязанности, посещаем его, предоставляем консульские услуги».

Адресованное властям Азербайджана письмо, в котором блогера принес свои извинения, ему не помогло. Как сказала консул, в противном случае Лапшин сегодня не был бы в изоляторе.

А вчера заявление по этому вопросу распространила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, назвав возможную экстрадицию Лапшина в Азербайджан «недопустимой».

«Считаю недопустимой выдачу с территории союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина», - заявила российский омбудсмен.

«Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах», - в своем заявлении отметила Москалькова, в то же время, призвав российских граждан, выезжающих за рубеж, изучать и соблюдать законодательство иностранных государств.

Посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря прошлого года в Минске. В рамках возбужденного прокуратурой Азербайджана уголовного дела 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

Вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян назвал «позором» арест и решение об экстрадиции Лапшина.

К этому вопросу обратились также СМИ Израиля, Беларуси и России. По мнению экспертов, действия белорусских властей в первую очередь продиктованы желанием добиться очередных уступок от Москвы, а также угодить Азербайджану.

В ноябре прошлого года во время визита в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко, получив из рук президента Азербайджана Ильхама Алиева высшую награду этой страны - орден имени Гейдара Алиева, пообещал «отработать право его носить».

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG