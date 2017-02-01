Израильский консул в Беларуси заверяет, что Лапшин «жив и здоров»

Блогер Александр Лапшин останется под арестом до тех пор, пока суд не рассмотрит вторую жалобу его адвокатов. Об этом Радио Азатутюн сегодня сообщила консул Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спивакова.

Минский городской суд 26 января оставил в силе решение Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Лапшина в Азербайджан, которое опротестовывали его адвокаты. «До тех пор пока суд не примет решение по этому вопросу, Лапшин останется в Беларуси», - сказала израильский консул, добавив, что состояние здоровья 40-летнего блогера нормальное. «Мы его посещаем, он жив и здоров…», - сказала она.

Какая судьба ждет вторую жалобу защиты Лапшина, арестованного по причине его посещения Нагорного Карабаха, израильский дипломат не знает. «Для того чтобы делать подобный прогноз, нужно иметь политическое образование», - сказала она.

На вопрос Радио Азатутюн, не помешают ли дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем тому, чтобы Израиль должным образом защитил интересы своего гражданина, г-жа Рачински-Спивакова ответила: «Когда вы говорите о защите, что вы под этим понимаете? Он является гражданином Израиля, это реальность, которую никто не отрицает. Мы выполняем наши обязанности, посещаем его, предоставляем консульские услуги».

Адресованное властям Азербайджана письмо, в котором блогера принес свои извинения, ему не помогло. Как сказала консул, в противном случае Лапшин сегодня не был бы в изоляторе.

А вчера заявление по этому вопросу распространила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, назвав возможную экстрадицию Лапшина в Азербайджан «недопустимой».

«Считаю недопустимой выдачу с территории союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина», - заявила российский омбудсмен.

«Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах», - в своем заявлении отметила Москалькова, в то же время, призвав российских граждан, выезжающих за рубеж, изучать и соблюдать законодательство иностранных государств.

Посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря прошлого года в Минске. В рамках возбужденного прокуратурой Азербайджана уголовного дела 40-летний блогер обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

Вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян назвал «позором» арест и решение об экстрадиции Лапшина.

К этому вопросу обратились также СМИ Израиля, Беларуси и России. По мнению экспертов, действия белорусских властей в первую очередь продиктованы желанием добиться очередных уступок от Москвы, а также угодить Азербайджану.

В ноябре прошлого года во время визита в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко, получив из рук президента Азербайджана Ильхама Алиева высшую награду этой страны - орден имени Гейдара Алиева, пообещал «отработать право его носить».