Freedom House: Армения и Нагорный Карабах в числе частично свободных стран

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала очередной доклад 2017 года о политических и гражданских свободах в 195 странах мира.

Отдельные доклады по каждой стране в данный момент пока на сайте международной правозащитной организации не размещены, однако общий доклад показывает, что Армения причисляется к частично свободным странам.

Freedom House представляет страны на карте мира в трех цветах: зеленым отмечены свободные страны, желтым – частично свободные, темно-синим – несвободные страны.

Армения и Нагорный Карабах отмечены желтым цветом, то есть как частично свободные страны. В докладе Freedom House Азербайджан указан как несвободная страна.

Азербайджанское информационное агентство «Туран» отмечает, что на протяжении многих лет Азербайджан считается несвободной страной. В докладе Freedom House отмечается, что на протяжении последнего десятилетия ситуация в Азербайджане только ухудшалась.

Проведенный в Азербайджане в прошлом году референдум по конституционным изменениям был расценен как желание президента страны Ильхама Алиева продолжить шаги по усилению своей власти, обеспечить сохранение своей власти, передает «Туран» и отмечает, что, согласно докладу, в Азербайджане ситуация хуже, чем на Кубе, в Китае и Иране.

«Соседние с Азербайджаном Армения и Грузия причислены к частично свободным странам», - сравнивает азербайджанское информагентство и отмечает, что официальный Баку перестал реагировать на доклады международных организаций, в которых Азербайджан стабильно критикуется.

Страны региона Россия и Иран также входят в группу несвободных стран. Турция хотя и причислена к частично свободным странам, однако таблицы показывают, что ситуация в Турции резко ухудшилась в связи с массовыми арестами, последовавшими после попытки госпереворота прошлым летом.

Freedom House из 195 стран мира счел свободными 87, частично свободными – 59, а несвободными 49 стран.