Баку «не столь уж доволен» последней встречей с Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня заявил, что Баку не столь уж доволен последней встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кроме того, по словам Мамедъярова, Москва пытается организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана сказал, что Баку принял предложение Москвы о проведении трехсторонней встречи, однако, встреча, к сожалению, не состоялась. А глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил, что о подобной встрече не слышал.

«О другой встрече в ближайшее время я не знаю, кроме той встречи, которая была предложена сопредседателями накануне Мюнхенской конференции по безопасности», - отметил он.

Возможно, встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится на полях предстоящей с 17-го по 19 февраля в Мюнхене международной конференции по вопросам безопасности.

Во всяком случае, сегодня глава МИД Армении сказал, что Ереван принял предложение Минской группы ОБСЕ, однако что будет потом и какую позицию займет Баку, по словам, Налбандяна, не известно. Мамедъяров, в свою очередь, заявил сегодня, что в рамках Мюнхенской конференции встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Эксперты отмечают, что в последнее время в отношениях Баку и Москвы наблюдается некоторая напряженность, и связывают это с происходящими брожениями вокруг вопроса Карабаха.

Глава МИД Азербайджана сегодня также заявил, что не может с оптимизмом воспринять результаты состоявшихся 24 января российско-азербайджанских переговоров.

Напомним, встреча министров иностранных дел России и Азербайджана состоялась в Москве по инициативе российской стороны, а ранее, 19 января, Лавров встретился с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. На обеих встречах ключевым вопросом было карабахское урегулирование.

С заявлением сегодня выступил также американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, посол Ричард Хогланд. Он заявил, что столкновение и трагическая потеря жизней в конце декабря еще раз подчеркивают важность переговоров и работы в направлении урегулирования, которые могут принести региону длительный мир. «Мы продолжаем призывать стороны строжайшим образом соблюдать режим прекращения огня и предпринимать меры по снижению напряженности на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе», - сказал американский сопредседатель.