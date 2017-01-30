«Господь пожелал», чтобы Вардан Гукасян вошел в блок «Царукян»

Бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян примет участие в предстоящих парламентских выборах в составе блока «Царукян». В беседе с Радио Азатутюн бывший руководитель второго по величине города Армении, который еще пять лет назад вышел из правящей Республиканской партии Армении (РПА), отметил, что его решение является окончательным.

«Да, я решил баллотироваться в составе блока «Царукян». Я чувствую, что еще многое могу сделать для моего города, моего народа, моего отечества… и гораздо больше очень многих». – сказал Гукасян.

Он уже встретился с «вновь открывшим страницу политики» бывшим лидером партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагиком Царукяном и сейчас утверждает, что у него есть много общего с последним. Бывший мэр Гюмри добавляет, что решение вступить в политическую борьбу вместе с известным бизнесменом принял не случайно.

«Так пожелал Господь, и потом, у нас с ним много общего в плане строительства церквей, сохранения совести, милосердия. Эти отношения, этот образ жизни мне очень нравятся», - продолжил экс-мэр Гюмри.

Напомним, руководивший городом Гюмри в течение примерно 13 лет Вардан Гукасян, за месяц до истечения своих полномочий, в октябре 2012 года, подал в отставку, передав эту должность одержавшему победу на выборах мэра Гюмри бывшему члену ППА Самвелу Баласаняну. Спустя короткое время новый мэр заявил о расточительности и больших расходах своего предшественника. Вардан Гукасян покинул также ряды правящей Республиканской партии.

В беседе с Радио Азатутюн Гукасян сегодня сообщил, что, по всей вероятности, будет баллотироваться только по рейтинговому списку.

По мнению руководителя гюмринского клуба журналистов «Аспарез» Левона Барсегяна, у оппозиции есть серьезные шансы победить в Ширакской области и в этом большую роль может сыграть как раз Вардан Гукасян. Правозащитник замечает, что Вардан Гукасян оставил должность мэра в 2012 году после того, как не обеспечил победу республиканцев в Гюмри, и сейчас, по мнению Барсегяна, у бывшего мэра есть личная заинтересованность а том, чтобы быть избранным.

Согласно новому Избирательному кодексу, Гюмри включен в охватывающий Ширакскую область избирательный округ № 11. В области, имеющей более 230 тысяч избирателей, Гукасян очень высоко оценивает свои шансы на избрание.