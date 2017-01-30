Общественная организация квалифицирует заявление Сейрана Оганяна как «ложь»

Бывший министр обороны Сейран Оганян, который в 2008 году руководил Генштабом Вооруженных сил, накануне заявил, что армия была привлечена к поствыборным событиям 2008 года лишь со 2 марта, взяв на себя защиту важных объектов столицы.

«Человек должен иметь политическую честность и ответить, что 1 марта армия находилась в Ереване», - сказал Сепмирджян, сославшись на указ о привлечении Вооруженных сил, подписанный еще 23 февраля 2008 года тогдашним президентом страны Робертом Кочаряном .

«Никто не отрицал его существования после опубликования. Даже был арестован человек из Министерства обороны, который провел пару лет в тюрьме за распространение секретного приказа. Второй неоспоримый факт, и тот же вопрос я задал и г-ну Осканяну: Когда Вы спустились на площадь, Вы видели или не видели войска? Все граждане Армении, которые были в Ереване 1 марта, видели присутствие Вооруженных сил».

В качестве наиболее очевидного факта привлечения вооруженных сил координатор общественной организации «1 Марта» указывает на факт смерти военнослужащего срочной службы Тиграна Абгаряна.

«Правда, он [служил] во внутренних войсках, но он был призван в армию. Он погиб именно 1 марта. Если армия не участвовала, как тогда призывник погиб 1 марта? А если г-н Оганян имеет в виду непосредственное участие, то есть, участие в операциях, то только тот факт, что армия стояла в городе, дал возможность этим вооруженным бандам и тем людям, которые были во власти, беспрепятственно провести операцию. Если бы армия не прибыла в Ереван, я уверен, ни полиция, ни внутренние войска не смогли бы начать операцию», - сказал Аракел Семирджян.

По словам Семирджяна, на протяжении многих лет занимающегося вопросом 1 марта, даже если нет фактов, что армия разгоняла митинги, грабила магазины или задерживала людей, это еще не означает, что она не была привлечена и не была поставлена на службу целям политической силы. «Армия участвовала также и в избирательных процессах, и не только в 2008 году, а также участвовала в политических процессах», - сказал он.

Сейран Оганян 2 марта 2008 года выступил с телевизионным обращением к народу, предупредив, что даже в случае собраний маленьких групп Вооруженные силы примут меры. Он зачитал заявление о том, почему Роберт Кочарян объявил чрезвычайное положение: «Вследствие имевших место вчера в столице массовых беспорядков и руководствуясь необходимостью восстановления стабильности в нашей стране и обеспечения безопасности наших граждан…».

«Это политическое заявление. Ему дали, он зачитал. Если бы тогда ему дали и сказали, что это азербайджанские диверсанты или инопланетяне, он должен был это зачитать… Это уже находится не в правовой плоскости… Это вопрос принципиальности и системы ценностей человека», - прокомментировал Семирджян.

Утверждая, что временная парламентская комиссия в своем докладе полностью игнорировала вопрос участия армии, члены бывшей группы по сбору фактов о событиях 1 марта в 2010 году опубликовали собственный отчет, заявив, что есть множество доказательств для того, чтобы утверждать, что еще до подписания указа об объявлении чрезвычайного положения органы управления и подразделения вооруженных сил уже были подготовлены и вовлечены в поствыборные политические процессы и также в дневные и вечерние события 1 марта.

Члены группы по сбору фактов Андраник Кочарян и Седа Сафарян привели примеры размещения войск на центральных улицах Еревана, подчеркнув, что еще 23 февраля весь личный состав армии был переведен на казарменное положение, были созданы офицерские группы, которых вооружили табельным оружием.

Войдя в политику, Сейран Оганян заявляет, что не против того, чтобы правоохранительные органы полностью раскрыли события 1 марта. Отец одного из 10 погибших в тот день Армена Фарманяна Вачаган Фарманян говорит, почему эти события до сих пор не раскрыты: «Это было при них, как это может быть раскрыто. Да и раскрывать особо нечего, все и так знают, кто дал приказ, за что убили. Девять лет одна и та же история. Пока в республике будет эта власть, никогда события 1 марта не будут раскрыты».

Он также заявил, что «очень плохо» относится к тому факту, что покинувшие эту власть люди сегодня говорят, что не имеют к этому отношения. «Они уже показали свое истинное лицо, кем они были, почему пошли вместе с властью. Те же типы. Хочет стать оппозицией?.. Нет. Курица не может нести утиные яйца», - сказал отец погибшего Армена Фарманяна.

Родственники жертв 1 марта и члены «Армянского национального конгресса» сегодня собрались, чтобы посетить могилу одного из погибших - Тиграна Хачатряна. Сегодня ему исполнилось бы 32 года.