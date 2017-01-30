Овик Абрамян будет исключен из РПА, если не представит заявление о выходе из партии

Если Овик Абрамян так и не представит заявление о выходе из Республиканской партия Армении (РПА), его просто исключат из правящей партии. Об этом в беседе с Радио Азатутюн пояснил член исполнительного органа РПА, председатель оргкомитета партии Рубен Тадевосян.

Отметим, что о выходе из РПА бывший премьер-министр Овик Абрамян заявил в минувший четверг, написав об этом на своей странице в соцсети Facebook, однако до сих пор он так и не представил заявление о выходе из партии.

На вопрос Радио Азатутюн, до тех пор, пока Абрамян не представил заявление о выходе из РПА, является ли он с правовой точки зрения членом партии, глава оргкомитета РПА Рубен Тадевосян ответил: «Пока является, до тех пор пока соответствующая структура, будь то территориальная структура или исполнительный орган, или оргкомитет - устав это четко регламентирует – не примут решение об исключении из партии согласно его заявлению или по другим дисциплинарным…».

На вопрос, можно ли сказать, что если в ближайшее время он не подаст заявление, то партия его исключит с учетом его заявления, Тадевосян ответил, что это вполне возможно.

Глава оргкомитета РПА сообщил, что заседание по вопросу Овика Абрамяна должна провести та территориальная структура, где он зарегистрирован, в данном случае это Араратская территориальная структура.

Отметим, что руководителем Араратской территориальной структуры является депутат от РПА Карине Погосян, которая, кстати, является родственницей Овика Абрамяна, она, так же как и Абрамян, является уроженкой села Мхчян. Фактически, именно возглавляемая Погосян структура в ближайшее время должна принять решение об исключении Овика Абрамяна из партии.

Кстати, сегодня Радио Азатутюн удалось связаться с депутатом Карине Погосян, она не была расположена отвечать на наши вопросы, лишь отметила, что не знает, почему Овик Абрамян так и не представил свое заявление.

Тадевосян затруднился сказать, когда примерно состоится это заседание, добавив, что четких сроков его проведения нет и они примут решение о его проведении, исходя из целесообразности.

В ответ на вопрос о том, по какой причине, на его взгляд, Овик Абрамян не подает заявление о выходе из партии, Тадевосян посоветовал спросить у самого Абрамяна.

Отметим, что Рубен Тадевосян заверил, что публикации в прессе о покидающих ряды партии являются спекуляциями, и офис правящей Республиканской партии не получал заявлений от граждан, желающих выйти из партии, наоборот, по словам Тадевосяна, они получают довольно много заявлений о вступлении в ряды РПА.

Отметим, что в прошлый четверг президент страны и лидер РПА Серж Саргсян назвал смешными утверждения о том, что из РПА начался исход, подчеркнув, что только в последние несколько месяцев в возглавляемую им партию вступило более 11 тысяч человек.

Сегодня руководитель оргкомитета РПА огласил новые данные: помимо указанных президентом 11 тысяч, в ближайшее время ряды правящей партии пополнятся еще примерно 3 тысячами новых членов.