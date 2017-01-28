«Более прочного защитника мира и более убеждённого сторонника мира, чем армянская армия, в нынешних условиях трудно найти», - заявил президент Армении Серж Саргсян в своем поздравительном послании в связи с 25-летней годовщиной создания Армянской армии.

«Стихийно формирующееся, но глубоко осознанное добровольческое движение и первые отряды добровольцев стали тем фундаментом, на котором должен был подняться славный и победоносный кулак – Армянская армия», - отметил Серж Саргсян.

Навязанная нам война весь наш народ превратила в армию. Такова реальность.

«С другой стороны, у нас была нужда в профессиональных, опытных и глубоко владеющих военным искусством кадровых офицерах. Нам удалось без потрясений, гармонично сплести профессиональные навыки военных и высокий боевой дух народного ополчения. Мы осознавали, что движение фидаинов, при всём его героизме, не имеет перспективы. Пришло время сформировать регулярную армию. И вернувшиеся со всей территории Советского Союза по зову Родины военные осуществили эту сложную работу».

«Апрельские события прошлого года лишний раз (подчеркиваю: лишний раз) доказали нашему противнику, что путь применения силы или угрозы силой – трагический и тупиковый. То есть, это не путь. Эти события также очевидно показали, насколько жизненно и неизменно важное значение имеет созданный вокруг Арцаха пояс безопасности. Мы не собираемся вести ещё одну длительную войну на веранде и кухне нашего собственного дома. Мы это уже сделали», - подчеркнул президент Армении.

«25-ая годовщина создания Вооружённых сил Республики Армения - большой праздник! Великий праздник! Вновь поздравляю всех нас и желаю мужества духа, нерушимой воли и мира», - заключил свое поздравительное послание Серж Саргсян.