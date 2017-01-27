Вардан Осканян: Назначение выборов на 2 апреля – нарушение Конституции

Председатель партии «Единение» Вардан Осканян продолжает утверждать, что назначение парламентских выборов на 2 апреля является нарушением Конституции.

«То, что решит большинство, для нас будет приемлемо, но давайте не будем себя обманывать. Даже в самом простом вопросе, я думаю, что власти не в состоянии принимать правильное решение. Здесь есть две проблемы. Да, 2-го апреля не надо проводить выборы, во-вторых, здесь есть серьезное нарушение Конституции», - сказал Осканян.

На заседании Совета Республиканской партии Армении в четверг президент Серж Саргсян, в частности, заявил, что не возражает против отсрочки выборов на четыре-пять дней. «В эти дни на политическом поле есть определённое несогласие в связи с назначением дня выборов на 2 апреля. Наши юристы имею убедительные доводы, что это юридически - самое эффективное решение, и об этом еще будут опубликованы экспертные позиции… Скажу искренне, юридические формулировки у меня самого вызвали озабоченность. Я хочу 2 апреля и несколько следующих дней посвятить нашим героям, их памяти, их чествованию… Подождём ещё немного, когда станут известны все участники выборов, и мы сможем придти с ними к согласию - со всеми без исключения, думаю, нам ничто не помешает, если всего на несколько дней отложим выборы. И если придём к политическому согласию, то уверен, наши юристы очень спокойно смогут дать обоснования этого, и избирательный процесс ничем не будут нарушен. Но потерпим, подождём, посмотрим, что будет», - сказал Серж Саргсян.

Председатель партии «Третья Республика» Виктор Даллакян в беседе с Радио Азатутюн сегодня заявил, что перенос выборов на 4-5 дня не решает юридические проблемы. «При логике, которая заложена в связи с переносом дня, к сожалению, у нас будет казус, то есть, параллельное существование двух парламентов, что является нелогичным», - сказал Даллакян.