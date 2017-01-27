Овик Абрамян отвечает Сержу Саргсяну

Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян на своей странице в Facebook сегодня ответил на слова президента Армении и лидера Республиканской партии Армении (РПА) Сержа Саргсяна о «главной реке» и «пересыхающих ручьях». Он также использовал метафору.

Накануне на заседании Совета РПА Саргсян сказал: «Большие реки обеспечивают прогресс на всей протяжённости своего течения: дают жизнь, дают хлеб, дают воду, и те ручейки, которые отходят от главной реки и в короткое время снова не вливаются в то же течение, высыхают и уходят».

В ответ Овик Абрамян сделал следующее заявление: «Метафора о реках и ручейках была хороша. Мне самому понравилось. Не будем также забывать, что матери-реки есть не что иное, как слияние самозабвенных ручейков. Но сливающиеся в какой-то момент в реку смешанные воды технологического завода могут испоганить все русло реки, сделав ее всю непригодной. Быть может, вырвавшиеся до этого ручейки, еще несущие в себе запах родной земли, до уничтожения успеют все же подарить жизнь одному-двум населенным пунктам?»

Сегодня, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, можно ли считать заявление Сержа Саргсяна предупреждением о том, что те, кто выходят из РПА, не будут иметь будущего, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов сказал: «Это было не предупреждением, а констатацией реальности».

«Не думаю, что у того, кто без политических мотивов и оснований, без политической программы идет другим путем, есть политическое будущее», - отметил Шармазанов.

По словам пресс-секретаря РПА, правящая партия будет только крепнуть, «поскольку РПА идет на выборы под руководством президента более сплоченной, и вы убедитесь в этом 2 апреля».

Шармазанов также коснулся заявления лидера РПА о Гагике Царукяне. В частности, Серж Саргсян сказал, что не приветствовал возвращения Гагика Царукяна на политическое поле. По словам Шармазанова, это заявление президента показывает, что они не изменили своих оценок и что они не видят Царукяна в политике.

«Президент сказал, что да, он не приветствует, то есть, мы не видим Царукяна в этой роли в политике. Более того, неприветствие также означает, что все эти выдуманные сообщения о том, что Царукян является проектом президента, проектом Республиканской партии, что мы его вернули на политическое поле, не соответствуют действительности».

На вопрос, не является ли такая позиция вмешательством со стороны Сержа Саргсяна в реализацию конституционного права Царукяна на то, чтобы заниматься политикой, Эдвард Шармазанов ответил: «Не думаю, что свобода слова является вмешательством или же право на выражение мнения можно рассматривать как вмешательство в демократических странах. Не думаю, что когда г-н Обама предлагал выбрать миссис Клинтон, а не г-на Трампа, то он мешал свободе слова в Америке или вмешивался в свободную деятельность государственного и политического деятеля».

На вопрос о том, может ли сейчас произойти то же, что и в феврале 2015 года, когда после критики со стороны президента Царукян ушел из политики, Шармазанов ответил: «Спросите Царукяна. Он уходил, он вернулся».

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян так и не прокомментировала заявление Сержа Саргсяна и других представителей РПА.