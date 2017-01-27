У Даллакяна были «очень продуктивные» встречи с Царукяном

Председатель партии «Третья Республика» Виктор Даллакян имел «очень продуктивные» встречи с известным бизнесменом, основателем партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал сам Виктор Даллакян.

«На данный момент идут переговоры с определенными политическими объединениями, а также структурами и партиями. Я не скрываю тот факт, что у меня были регулярные встречи с лидерами различных политических партий. Я тот политик, который приветствовал возвращение Гагика Царукяна в политику и подчеркнул, что у него есть много серьезных дел для нашей страны и нашего народа», - заявил лидер партии «Третья Республика».

Виктор Даллакян продолжил: «С 2003 года у нас теплые личные отношения, и мы регулярно встречаемся. Также встречаемся и в этот период. Более подробную информация не представлю, но могу сказать, что эти встречи между мной и г-ном Царукяном очень продуктивны».

На вопрос Радио Азатутюн, получил ли он от Царукяна положительные сигналы о том, что есть грани для объединения, лидер партии «Третья Республика» ответил так: «Я думаю, что сегодня можно решить острейшие проблемы, стоящие перед Республикой Арменией, только в условиях объединения и широкой консолидации».

Виктор Даллакян сравнил сегодняшнюю ситуацию на политической арене с 1999 годом, когда блок «Единство» Карена Демирчяна и Вазгена Саргсяна одержал убедительную победу на выборах.

«Сегодня я тоже вижу такую возможность», - добавил он.