Виген Саргсян: За последние месяцы передовая пополнена техническими средствами

По словам министра обороны Армении Вигена Саргсяна, за последние месяцы передовая была пополнена техническими средствами.

«Речь идет как об устройствах наблюдения, так и о создании соответствующих ночных оптических возможностей для отслеживания и ведения огня», - сегодня на пресс-конференции заявил Виген Саргсян.

Напомним, что в июне 2015 года Ереван и Москва подписали кредитное соглашение на сумму в 200 миллионов долларов, по которому Армения должна была приобрести у России вооружение.

Касаясь этого соглашения, Виген Саргсян сказал, что часть того, что было предусмотрено в рамках 200 миллионов, уже находится в Армении, поставлено Вооруженным силам и поставлено на службу. «Остальные контракты в процессе, согласно подписанному нами графику, и мы будем стараться получить весь объем как можно скорее, потому что это напрямую связано с нашей боеспособностью», - отметил министр.

Вооруженные силы Армении, как отметил Саргсян, будет продолжать вести диалог с российской стороной о продолжении программы. «Потому что в действительности то, что мы получаем из России, а также в рамках наших различных программ сотрудничества, на основе взаимодействия в рамках ОДКБ, не может удовлетворить потребность в сверхсовременном вооружении, которая существует в наших вооруженных силах, и, следовательно, мы ищем все возможности как на российском рынке, так и с другими странами-партнерами, для оснащения наших вооруженных сил необходимым вооружением», - заявил министр.